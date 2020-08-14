وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة امس الخميس تسجيل 701 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 74486 حالة في حين لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة عند 489 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ «كونا» إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح أن حالات الإصابة الـ 701 السابقة تضمنت 500 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 71?33% و201 حالات لغير الكويتيين بنسبة 28?67%.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 209 حالات في منطقة الأحمدي الصحية و172 في الجهراء الصحية و127 في الفروانية الصحية و99 في حولي الصحية و94 في العاصمة الصحية. وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 118 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7898 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 4147 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 548005 فحوصات.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت شفاء 648 إصابة في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 66099 حالة.

