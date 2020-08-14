وطن النهار

أكد المدير العام للهيئة العامة للشباب الكويتية عبدالرحمن المطيري أن تمكين الشباب وتنميتهم وبناء قدراتهم بإشراكهم في مختلف البرامج والمشاريع الوطنية التي تقدمها أو تدعمها الهيئة هي في مقدمة اهتماماتها لإسهامها في تدريبهم على آليات اتخاذ القرار وتحمل المسؤوليات وممارسة الديمقراطية وتعزيز المواطنة لديهم.‎ وذكر أن الهيئة تشجع الشباب على الولوج بالعمل التطوعي في بيئات جديدة بدافع البحث عن تجربة جديدة والتقدير من الآخرين وهو ما برز في الفترة الماضية في ذروة انتشار جائحة كورونا إذ قدم الشباب الكويتيون أروع الأمثلة بخدمة بلدهم مشيرا إلى أن الهيئة تعتزم إطلاق أكاديمية شبابية تختص في العمل التطوعي في الفترة المقبلة.‎