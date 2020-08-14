وطن النهار

اجتمع مجلس ادارة جمعية العلاج الطبيعي مع وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون التخطيط والجودة والخدمات الطبية المساندة د. محمد الخشتي لمناقشة أهم القضايا التي تخص مهنة العلاج الطبيعي بحضور مدير ادارة خدمات العلاج الطبيعي عبدالله زمان.

وذكرت رئيس الجمعية هناء الخميس أنه تم مناقشة العديد من النقاط التي تهم منتسبي مهنة العلاج الطبيعي منها تم طرحه اثناء اللقاء الماضي مع وزير الصحة د. باسل الصباح، والذي نثمن جهوده في متابعة مطالب اختصاصيي العلاج الطبيعي.

وبينت أن د. الخشتي استمع لجمعية العلاج الطبيعي، وشجع على تحفيز الكوادر الوطنية للانتساب للمهنة بمتابعة مطالب منتسبي المهنة في ديوان الخدمة المدنية بما يتناسب مع طبيعة عملهم، مشيرة الى أنه وعد بمتابعة التصنيف الوظيفي المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية للعلاج الطبيعي لتطبيقه في وزارة الصحة.

واشارت الى انه تم مناقشة تفعيل لجنة التفتيش الثلاثية المشتركة على القطاع الأهلي، واعادة النظر في شروط فتح المراكز الأهلية للعلاج الطبيعي، بالاضافة الى مناقشة تعديل رصيد الاجازات السنوية لاختصاصيي العلاج الطبيعي، ووعد د. الخشتي بدراسة تلك المواضيع.

