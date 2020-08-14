إيمانيات

يقول تعالى في كتابه المجيد: «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (آل عمران/ 104)، ويقول سبحانه وهو يخاطب المسلمين: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ» (آل عمران/ 110). يقول الإمام الباقر (عليه السلام): «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله، فمن نصرهما أعزّه اللهُ، ومَن خذلهما خذله اللهُ»، ويقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «مَن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في الأرض وخليفة رسوله». ويقول الإمام عليّ (عليه السلام): «قوام الشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود». ومن جهة أُخرى، يتحدّث الله تعالى عن سبب لعن الذين كفروا، فيقول: «لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ» (المائدة/ 78-79). ويقول الإمام عليّ (عليه السلام): «إنّما أهلك مَن كان قبلكم ما عملوا من المعاصي، ولم ينههم الربّانيون والأحبار عن ذلك، فإنّهم لما تمادوا في المعاصي نزلت بهم العقوبات». ويقول (عليه السلام) أيضاً: «إنّ الله سبحانه وتعالى لم يلعن القرون الماضية بين أيديكم إلّا لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». ويقول الإمام الباقر (عليه السلام): «إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء، ومنهاج الصلحاء، فريضة عظيمة تُقام بها الفرائض، وتأمن المذاهب، وتحلّ المكاسب ـ فلا تكون هناك مكاسب وتجارات محرّمة ـ وتردُّ المظالم ـ عندما يُنتصف للمظلوم من ظالمه ـ وتعمر الأرض ـ أمام الذين يريدون أن يهدِّموا كلّ أوضاعها ـ وينتصف من الأعداء ـ عندما يُواجهون بالموقف الحاسم ـ ويستقيم الأمر»، ليشمل كلّ قضايا الحياة التي يواجهها الناس في التزاماتهم الشرعية، وهكذا نواجه هذه الفريضة المهمّة في كلِّ أُمورنا. بعض الناس يعتقدون أنّها فريضة تنحصر في جانب معين، ولكن «المعروف» هو كلّ ما أراد الله للإنسان أن يفعله، و«المنكر» هو كلّ ما أراد الله للإنسان أن يتركه، سواء في أفعاله بالنسبة إلى نفسه، بأن يصلي ويصوم ويحجّ عند الاستطاعة، ويؤدِّي حقوق الله تعالى من الخمس والزكاة والكفارات، وينفتح على كلّ الفرائض التي أمر الله بها، أو في أفعاله بالنسبة إلى إهله، بأن يقوم بمسؤولياته تجاههم، فلا يتركهم جياعاً أو عُراة، ولا يبتعد عمّا يصلحهم، وأن يبتعد عمّا حرّمه الله عليه من شرب الخمر ولعب القمار والزِّنا وأكل أموال الناس بالباطل، وما إلى ذلك. فإذا رأينا أُناساً يتركون الواجبات ويفعلون المحرَّمات، فعلينا أن نأمرهم بالإتيان بما أوجبه الله عليهم، وننهاهم عمّا حرّمه عليهم.

ورد عن الإمام عليّ (عليه السلام): «إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرّبان من أجل، ولا ينقصان من رزق». إنّ علينا أن نتحمّل مسؤولية ما حمّلنا الله مسؤوليته: «كلّكم راعٍ وكلّكم مسؤول عن رعيته»، فالله يريد للناس أن يتحمّلوا مسؤولية ما في واقعهم من سلبيات ليعملوا على إزالتها، وأن يعزّزوا الإيجابيات فيه، لأنّ ذلك هو الذي يجعل من المجتمع مجتمعاً قوياً عزيزاً كريماً تقياً منفتحاً على الله تعالى، لأنّ الإنسان ليس مسؤولاً عن نفسه فقط، وإنّما هو مسؤول عن أهله وعن المجتمع كلّه في القضايا العامّة وعلى كلّ المستويات. هذا ما يريده الله لنا أن ننفتح عليه، وأن نطيعه فيه «وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ» (المطفّفون/ 26).

