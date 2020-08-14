إيمانيات

بعيد المدى شديد القِوى يقول فعلاً ويحكم عدلاً يتفجّر العِلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه يستوحش من الدُّنيا وزهرتها ويستأنس بالليل وظلمته يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب... يجيبنا إذا سألناه... ويأتينا إذا دعوناه... يعظِّم أهل الدِّين ويحبُّ المساكين لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. ورُوِي في بعض مواقفه ليلة وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وقد مثل قائماً في محرابه قابضاً على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بُكاء الحزين وهو يقول (عليه السلام): «يا دُنيا يا دُنيا إليك عنِّي أَبِي تَعرَّضْتِ؟ أم إليَّ تَشَوَّقْتِ؟ لا حَانَ حِينُكِ هَيهاتَ غُرِّي غيري لا حاجةَ لي فيك قد طَلّقتُكِ ثَلاثاً لا رَجعَةَ فيها، فَعَيشُك قَصيرٌ، وخَطَرُكِ يَسيرٌ، وأمَلُكِ حَقيرٌ آهِ من قِلّةِ الزَّادِ وطُولِ الطَّريقِ وبُعدِ السَّفرِ وعَظِيم المَوردِ».

عظمة الإمام عليّ (عليه السلام) تتجلّى من خلال إشاعته للعدل الاجتماعي بين الناس، منهجه منهج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في العدل، حيث قال (عليه السلام) «واللهِ لو أعطِيتُ الأقاليمَ السَّبعةَ بما تحتَ أفلاكِها على أن أعصِيَ اللهَ في نَملَةٍ أسلُبُها جُلبَ شَعِيرةٍ ما فعلُتُه».

وعظمة الإمام عليّ (عليه السلام) في حِلمه، فقد كان قمة في الحلم والعفو عمّن يُسئ الأدب معه فهو لا يعرف للغضب إلّا حين تنتهك للحقِّ حُرمته أو يتعدى على حدود الله. ومن شواهد حلمه (عليه السلام) «دعا الإمام عليّ (عليه السلام) غلاماً له مِراراً، فلم يجبْهُ، فخرج، فوجده على باب البيتِ، فقال: ما حَملك على تركِ إجابتي؟ قال الغلام: كسلتُ عن إجابتك، وأمنت عقوبتك، فقال (عليه السلام): الحمدُ للهِ الذي جعلني ممّن تأمنه خلقه، امضِ فأنتَ حرٌّ لوجهِ اللِه».

وكما عظمة الإمام عليّ (عليه السلام) تتجسّد في قوّة الإرادة والروح العالية في مواجهة مصاعب الحياة، فتحمّل (عليه السلام) الآلام والصعاب منذ اليوم الأوّل من البعثة النبويّة الشريفة إلى مبيته في فراش رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، إلى خوضه غمار المعارك بجانب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، إلى رحيل وديعة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) زوجته الصابرة المحتسبة التي عاشت معه آماله وآلامه طوال حياته فاطمة الزهراء (عليها السلام) بعد فقده لأخيه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).. فتحمّل الإمام عليّ (عليه السلام) كلّ ذلك بإرادة صلبة وصبر جميل. وهنا يخاطب الإمام عليّ (عليه السلام) أصحابه الذين رحلوا بغصة من الحزن والألم: «أينَ إخوانِي الذينَ رَكبوا الطريقَ ومَضوا على الحقِّ؟ أينَ عمّارٌ؟ وأينَ ابنُ التيِّهانِ؟ وأينَ ذُو الشهادتينِ؟ وأينَ نُظَراؤُهُم من إخوانِهم الذينَ تَعاقدُوا على المَنيَّةِ وأبرِدَ برؤوسِهِم إلى الفَجَرَةِ؟».

