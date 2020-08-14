إيمانيات

القرآن كتاب دعوةٍ وهدايةٍ، يستحثّ العقول والقلوب دوماً على الانفتاح عليه والتزوّد منه، بما يعين على أُمور الدُّنيا والآخرة. عُني المسلمون منذ فجر الإسلام، وانبثاق نور الهداية الإلهيّة على ربوع العالم، بالقرآن الكريم، مصدر تلك الهداية، ومنبع ذلك الإشراق، عناية كبرى شملت جميع نواحيه، وأحاطت بكلّ ما يتّصل به، وكان لها آثارها المباركة الطيِّبة في حياة الإنسان عامّة، والمسلمين خاصّة، أفاد منها العلم، وأفاد منها العقل، وأفاد منها الدِّين، وأفادت منها الفلسفة والأخلاق، وأفاد منها كلّ مظهر من مظاهر النشاط الفكري والعملي عرفه الناس في حياتهم المادّية والروحية. إنّ قراءة القرآن بوعيٍ وتحرّرٍ وعقلٍ تنويريّ منفتح، من مستلزمات عبادتنا لله تعالى، فكم من الأشخاص اليوم لا يعرفون من القرآن إلّا رسمه، ولا يسمعون آياته إلّا في مناسبات في السنة وفي مرّات قليلة! وإذا ما سمعوه، ربّما لا يحرّكون قلوبهم وعقولهم عليها، وفي ذلك الخسران المبين! يقول تعالى: «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا» (الأعراف/ 204)، أي لتعيشوا مع آياته أجواء الروح وآفاق الحقّ، ولتأخذوا منه المنهج السليم لحركة الإنسان في الحياة، ولتنفتحوا فيه على كلّ خيرٍ وبركةٍ، ولتلتزموا بأحكامه في حلاله وحرامه، ولتحملوا مفاهيمه العامّة كقاعدةٍ منفتحةٍ على الجانب المشرق من حقائق الحياة، ولتتحرّك خطواتكم في الطُّرق المستقيمة التي يشير إليها فكره النيّر ومنهجه السليم... «لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» (الأعراف/ 204)، لأنّ في ذلك كلّه الرحمة كلّ الرحمة، التي لا تتمثَّل في القرآن كعاطفةٍ وانفعال، بل تتحوّل إلى منهجٍ للفكر وللحياة. وهذا هو التوجيه الإلهيّ الذي يريد للمؤمنين أن يجعلوا من القرآن كتابهم الذي يقرأونه قراءة وعي، ويستمعون له استماع تأمّل، وينصتون له إنصات خشوع وتفكير، ليتحرّك في كلِّ آفاق حياتهم، فيكون فكره هو الفكر الذي يحملونه، لتتميّز به شخصيتهم الفكرية عن كلّ فكرٍ آخر، وتكون شريعته هي شريعتهم، ليرفضوا به أيّة شريعةٍ أُخرى من صنع الإنسان، وتكون وسائله وأهدافه هي وسائلهم وأهدافهم في خطواتهم العملية في الحياة...

ولا يريد لهم أن يكون كتاباً للبركة أو للحفظ أو للتفاؤل، أو غير ذلك من الأُمور التي تبتعد به عن جوّه الرسالي الذي أراده الله هدىً للناس. «وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً» (الأعراف/ 205)، في إحساسٍ خاشعٍ بعظمته وبقدرته، وفي إيحاءٍ روحيٍّ بالتضرّع إليه في ما يرجوه الإنسان وما يخافه، وبالتذلّل له في شعورٍ عميقٍ بالخوف منه ومن عقابه، لتعيش النفس مع الله في كلّ نبضاتها وخفقاتها وأفكارها ومشاعرها، حتى يكون الله هو كلّ شيءٍ فيها. فإذا تحوّل ذلك إلى ذكر، فإنّه يكون ذكراً خافتاً من خشية الله. «وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ» في ما يشبه الهمس الذي يعبّر عن النبضة والخفقة والإحساس والإيحاء، كما لو كان حديث النفس الذي قد يقترب من حركة الكلمة في الشفاه، ولكنّه يبتعد عن الصوت القويّ في الحناجر «بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ»، ليكون ذكر الله هو البداية التي يبدأ الإنسان بها يومه، وليكون النهاية التي يختم بها ذلك اليوم، فذلك هو الذي يجدّد لك اليقظة الروحية الإيمانية في روحك وفكرك وضميرك، «وَلا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ»، الذين يعيشون الغفلة، فلا يشعرون بشيء من حولهم، وينسون الله في كلّ ما يحيط بهم.

من خلال وعينا للقرآن في آياته التربوية، وتعاليمه الأخلاقية، وتطلّعاته الروحية، سنبتعد عن كلّ الطبائع والسجايا السيِّئة المذمومة، وكلّ الأخلاق الرذيلة، حتى تكون أخلاقنا صورةً حسنة، وتنطلق طبائعنا في الخطّ الذي يتحرّك في مواقع رِضا الله تعالى. فلندع للقرآن عظمته وجلالته، ولنحفظ عليه قدسيّته ومهابته، ولنعلم أنّ ما تضمّنه من الإشارة إلى أسرار الخلق وظواهر الطبيعة، إنّما هو لقصد الحثّ على التأمّل والبحث والنظر، ليزداد الناس إيماناً مع إيمانهم.

