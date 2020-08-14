مال وأعمال

انه عصر انهاء الفوضى المالية، هكذا علَق مصدر مسؤول على سؤال لـ النهار حول الاَليات الجديدة لوقف الهدر في المال العام، موضحاً أن قبضة حديدة فرضت أخيراً على المشتريات الحكومية بغرض السيطرة التامة على الصمروفات في وقت الأزمة وما بعدها . وأضاف المصدر ذاته أن الطوق الرقابي المفروض حالياً على المضروفات العالم، لم يعهد منذ عشرات السنوات، حيث إن تدرجاً مترابطاً في الرقابة والتدقيق يسفر عن وفر غير معهود للموازنة، مشيراً الى أن أكثر من 800 مليون دينار وفرت فقط من مراجعة العقود والمناقصات وعمليات الشراء المباشر وغيرها خلال الشهور الماضية .

وتابع قائلاً الجديد في الرقابة على الصرف الحكومي هو وضع قرارات المسؤولين بارزين تحت التدقيق الدوري، لضمان عدم اتخاذهم أية قرارات مالية قد ينتج عنها هدراً للمال العام .

وأشار المصدر الى أن أسلوب جديد يتم اتباعه في معاقبة أي مسؤول يثبت عدم جديته في الحفاظ على اموال الدولة، مشيراً الى حركات تدويرية ملحوظة تمت خلال الفترة المضاية استهدفت ابعاد قيادات عن أماكن لها طابع مالي والإتيان بغيرهم من الأكفاء.

وفي سياق متصل قالت مصادر أن كل جهة مستقلة ستُسأل عن مصروفاتها وإيراداتها وأرباحها، وستكون مطالبة بتقديم ايضاحات مقنعة للجهات المختصة في حال كان الرصف أعلى من المعدل المنطقي والموثق، حيث شددت الجهات المعنية على على مراعاة الدقة المتناهية في المراجعة الشـــكلية والحســـابية والمحاســـبية والقانونية للمصروفات والإيرادات لكل جهة، محذرة من ان الجهة التي ستقدم معلومات مغلوطة ستتحمل الكاملة عن ذلك.

كما نوهت المصادر الى ان كل جهة حكومية مطالبة أيضاً بتقديم شهادات تثبت ارصدتها في كافة البنوك التي تتعامل معها.

وتابعت بات لزاماً أيضاً على الجهات و المؤسسات التي لها فروع خارج اليلاد إخطار فروعها الخارجية بضرورة إرسال حساباتها أول بأول دون تأخير.

وأشارت المصادر الى أن هناك متابعة لصيقة أيضاً للمشروعات المنفذة حالياً، لضمان عدم المبالغة في الأوامر التغييرية، ومعرفة الموقف الحقيقي للتنفيذ والمشروعات المنفذة.

