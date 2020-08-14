مال وأعمال

تتجه اقتصادات العالم الكبرى نحو ركود عميق بعدما سجلت انكماشا كبيرا في الربع الثاني من العام الحالي مع تضاؤل فرص تحقيق انتعاش قوي في الربعين الثالث والرابع مع تجدد مخاوف بعض الدول من حدوث موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وانكمش الاقتصاد الأميركي بأكبر وتيرة منذ الكساد الكبير في الربع الثاني من العام الحالي، إذ حطمت جائحة «كوفيد-19» إنفاق المستهلكين والشركات، في حين يواجه التعافي الناشئ تهديدا من ارتفاع جديد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن الناتج المحلي الإجمالي هوى بوتيرة سنوية بلغت 32.9 في المئة في ربع السنة الماضي، وهو أكبر انخفاض في الناتج منذ بدأت الحكومة بحفظ السجلات في 1947.

وتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن يرتفع عجز الميزانية هذا العام، التي تنتهي في 30 سبتمبر ، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.7 تريليونات دولار، كما ارتفع الدين العام إلى 26.5 تريليون دولار حاليا.

ويتوقع الاقتصاديون انكماش الاقتصاد الياباني (الثالث عالميا) بوتيرة سنوية تبلغ 22 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو الأكبر منذ عام 1955، والتي ستعلن الحكومة أرقامها رسميا في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وانكمش اقتصاد ألمانيا (الرابع عالميا والأكبر أوروبيا)، بنسبة 10.1 في المئة في الربع الثاني، في أكبر تراجع له على الإطلاق، حيث قال مكتب الإحصاءات «هذا الانخفاض الأكثر حدة منذ بدء حساب الناتج المحلي الإجمالي الفصلي لألمانيا في 1970».

