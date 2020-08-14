مال وأعمال

أعلنت شركة أعيان للإجارة والاستثمارعن ان الشركة حققت خسائر في النصف الاول بلغت الفترة 4.07 ملايين، مقابل خسائر الفترة نفسها من عام 2019 بقيمة 2.69 مليون دينار بارتفاع 51%.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن زيادة الخسائر خلال فترات المقارنة يعود إلى 5 عوامل، حيث انخفض صافي إيرادات من عقود التأجير التشغيلي، وتخفيض في إيرادات العقارات، وتراجع حصة في خسائر شركات زميلة، وارتفع صافي خسائر انخفاض القيمة وخسائر ائتمان متوقعة ومُخصصات، وكذلك ارتفاع في خسائر فروق تحويل عملات أجنبية. وأوضحت الشركة أن جائحة فيروس كورونا أثرت على الأصول العقارية، حيث تم تسجيل انخفاض في قيمة الاستثمارات العقارية بنحو 3.121 ملايين دينار، وتسجيل خسارة في الاستثمارات بالقيمة العادلة بنحو 10.204 ملايين دينار. كما تأثرت إيرادات الشركة بأزمة كورونا في النصف الأول من العام الجاري، حيث انخفض إجمالي الإيرادات إلى 1.708 مليون دينار مقارنة بـنحو 12.474 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2019.

