مال وأعمال

رفعت الكويت انتاجها النفطي خلال شهر يوليو الماضي بنحو 73 ألف برميل يوميا، لتتجاوب مع الأداء العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك».

وحسب التقرير الشهري الصادر عن المنظمة، فقد بلغ انتاج النفط الكويتي في الشهر لماضي 2.158 مليون برميل يوما، مقابل 2.085 مليون برميل في يونيو السابق له.

ويعود ارتفاع انتاج الكويت والعديد من الدول الخليجية الى تخليها عن التزامها الطوعي بخفض الانتاج، وذلك مع عودة الطلب نسبيا على الخام، عقب تحسن نشاط التصنيع في الصين، ودول العالم بسبب تخفيف قيود الاغلاق التي اتبعت للحد من تفشي فيروس كورونا.

والى جانب الكويت رفعت 6 دول انتاجها النفطي بشكل يومي خلال الشهر الماضي بقيادة المملكة العربية السعودية التي رفعت انتاجها بـ966 ألف برميل، وتبعتها الامارات العربية المتحدة بـ98 ألف برميل. ورفعت العراق انتاجها النفطي يوميا العراق بـ39 ألف برميل، ثم ليبيا بـ8 آلاف برميل، ويليهم فنزويلا والجزائر بـ3 وألف برميل على التوالي. وعلى الجانب الآخر، خفضت 6 دول انتاجها النفطي بشكل يومي الشهر الماضي على رأسها أنجولا بـ51 ألف برميل، وتبعتها الكونغو بـ18 ألف برميل، ثم الجابون بـ15 ألف برميل، وايران بـ11 ألف برميل، وتبعهم نيجيريا بـ9 آلاف برميل، وأخيرا غنيا الاستوائية بـ4 آلاف برميل. وبشكل عام ارتفع انتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط خلال شهر يوليو السابق بواقع 980 ألف برميل يوميا الى 23.172 مليون برميل يوميا، مقابل 22.193 مليون برميل يوميا في يونيو السابق.

ومن ناحية اخرى كشفت وثيقة أسعار أن الكويت خفضت أسعار البيع الرسمية لدرجات الخام التي تبيعها لشركات تكرير آسيوية في سبتمبر وحددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي لشهر سبتمبر بعلاوة 70 سنتا للبرميل فوق متوسط خام عمان في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على منصة بلاتس بانخفاض 35 سنتا عن الشهر السابق. كما حددت سعر البيع الرسمي في سبتمبر للخام الكويتي الخفيف الممتاز بعلاوة 70 سنتا للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان ودبي، بانخفاض 50 سنتا عن الشهر السابق. وتحدد سعر البيع الرسمي لخام الخفجي في سبتمبر بعلاوة 60 سنتا للبرميل عن متوسط خامي عمان ودبي وبانخفاض 30 سنتا عن الشهر السابق.

