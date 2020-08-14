مال وأعمال

طوكيو - «رويترز»: انخفضت أسعار النفط الخام بعد أن قالت أوبك انها تتوقع تراجع الطلب على نفطها بأكثر من المتوقع، على الرغم من أن بيانات حكومية أمريكية أظهرت هبوط المخزونات ما يشير الى أن الطلب يعود على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

ونزل خام برنت ثمانية سنتات الى 45.35 دولاراً للبرميل، بعد أن ربح نحو اثنين في المئة في الجلسة السابقة. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات الى 42.62 دولاراً للبرميل بعد أن كسب 2.6 في المئة

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري ان الطلب العالمي على النفط سيهبط 9.06 ملايين برميل يوميا في العام الجاري، ما يزيد عن انخفاض قدره 8.95 ملايين برميل يوميا توقعته المنظمة قبل شهر.

