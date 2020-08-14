مال وأعمال

أكد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية استعداده للتباحث مع الحكومة السودانية للاتفاق حول المشاريع التنموية ذات الأهمية في المرحلة المقبلة وتأجيل أقساط السداد المستحقة والمتأخرة في اطار مبادرة مع البنك الدولي ومجموعة العشرين لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار.

وقال المدير العام للصندوق عبدالوهاب البدر في بيان صحافي بمناسبة ترؤسه وفد الكويت المشارك في مؤتمر أصدقاء السودان بالعاصمة السعودية عبر تقنية الفيديو ان الصندوق وقع اتفاقية خاصة للترتيبات المالية في اطار المبادرة الخاصة بالدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).

وأضاف البدر أن ادارة الصندوق تواصل التباحث مع السودان ممثلا بوزارة المالية بشأن تأجيل أقساط السداد المستحقة والمتأخرة في اطار مبادرة مجموعة البنك الدولي ومجموعة العشرين.

وأكد أن المؤتمر يهدف الى توفير الدعم لمواجهة الأوضاع الاقتصادية للسودان التي تشكل تحديا رئيسا لعملية الانتقال في البلاد وتحقيق الاستقرار من خلال الاصلاحات الاقتصادية.

وأجرى المشاركون خلال المؤتمر مناقشات حول أفضل السبل لتنسيق الدعم والعمل مع حكومة السودان الانتقالية للتوصل الى سلام شامل ومستدام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والازدهار خلال هذه الفترة الحرجة وجاءت التوصيات في الاعلان النهائي عن المؤتمر بضرورة مواصلة العمل مع الحكومة السودانية لتحقيق الأهداف.

