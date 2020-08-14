مال وأعمال

لندن - بيروت «رويترز» - قد يكون لبنان على وشك تلقي مساعدات عاجلة بقيمة 298 مليون دولار بعد انفجار مرفأ بيروت، لكن ما يحتاجه لاعادة بناء اقتصاده المتداعي، والذي تشير تقديرات البعض الى أنه قد يزيد على 30 مليار دولار، لن يأتي دون اصلاح.

وقد تعرقل استقالة حكومة لبنان مثل هذا التغيير، في حين من المرجح أن تخضع خطة انقاذ مالي وضعت في أبريل للمراجعة، بل وقد تتخلى عنها الادارة الجديدة، حسبما قاله مصدران ماليان مطلعان على الخطة.

وأضاف أحد المصدرين أن خطة الانقاذ، والتي كان دعمها متعثرا أصلا قبل الانفجار الدامي الذي وقع الأسبوع الماضي، تتضمن توقعات لم تعد واقعية لمقاييس مالية مثل نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي وسعر الصرف في السوق الموازية. وسيقوض ذلك على الأرجح محادثات مع الدائنين لاعادة هيكلة دين لبنان السيادي الخارجي.

كان لبنان بدأ في مايو محادثات بشأن خطة انقاذ مع صندوق النقد الدولي بعد تعثره في سداد ديونه بالعملة الأجنبية. لكنها جمدت بسبب عدم احراز تقدم على صعيد الاصلاحات ولوجود خلافات بشأن حجم الخسائر المالية.

وفي حين مازالت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب مستمرة كحكومة تسيير أعمال بعد استقالتها، من المنتظر أن يتسارع تناقص احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي الضئيلة بالفعل بسبب الانفاق على اعادة بناء مرفأ بيروت وبنى تحتية أخرى.

لذا سيكون وضع خطة اقتصادية ذات مصداقية هو الاختبار الحقيقي لمن ستؤول اليه قيادة لبنان الذي يواجه انحدارا في صافي تدفقات رؤوس الأموال في ظل تهافت متزايد على العملة الصعبة.

وقال كارلوس عبادي، مستشار جمعية مصارف لبنان، لرويترز «المقياس الأمثل لقدرة الحكومة سيكون الخطة الاقتصادية التي تضعها».

وتشير تقديرات جاربيس ايراديان من معهد التمويل الدولي الى أنه في أعقاب انفجار الرابع من أغسطس، زادت احتياجات لبنان من التمويل الخارجي للأعوام الأربعة المقبلة الى أكثر من 30 مليار دولار من 24 مليارا.

وقال عبادي «للتغلب على حق النقض الذي تملكه الولايات المتحدة بصندوق النقد، سيكون على الحكومة المقبلة ايجاد خطة تركز على وضع الاقتصاد على مسار للنمو في المستقبل».

