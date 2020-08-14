مال وأعمال

اشار الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني الى ان بيانات الناتج المحلي الاجمالي الضعيفة للربع الثاني من العام الحالي كشفت عن التداعيات السلبية التي اجتاحت الولايات المتحدة وأوروبا نتيجة لاغلاق أنشطة الأعمال على نطاق واسع وفرض قيود السفر بهدف احتواء تفشي جائحة «كوفيد-19».

وزاد التقرير انه على الرغم من أن أسوأ حالات تراجع الانتاج قد انتهت بالفعل، الا أن المخاوف ما تزال قائمة بشأن وتيرة التعافي واستمراريته - خاصة في الولايات المتحدة اذ تسبب استمرار تزايد حالات الاصابة بالفيروس في تعطيل اجراءات اعادة فتح الاقتصاد في بعض الولايات، هذا الى جانب مساومات أعضاء الكونجرس بشأن حزمة التحفيز المالية الجديدة بما ساهم في زيادة حالة عدم اليقين.

ومن جهة أخرى، تواصل السياسة النقدية التيسيرية عزل أسواق الأسهم بمنأى عن تلك المخاوف، اذ ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 5.5 % في يوليو، ويقترب الان من بلوغ أعلى مستوياته على الاطلاق المسجلة في فبراير.

كما أن أسعار الفائدة المنخفضة تعمل على تقويض أداء عائدات السندات طويلة الأجل، اذ انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات الى 0.5 % فقط في أوائل أغسطس، بما أدى أيضا الى اضعاف قيمة الدولار.

انخفاض تاريخي

كما كان متوقعا، عانى الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني من انكماش حاد بمستويات غير مسبوقة على خلفية التدابير المطبقة لاحتواء تفشي الجائحة، اذ وصل معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي -32.9 % على أساس سنوي (-9.5 % على أساس ربع سنوي) بعد انخفاضه بنسبة 5% في الربع الأول وجاء في الصدارة تراجع مستويات الاستهلاك الخاص بنسبة 35 %، بينما انخفض الاستثمار الخاص بنسبة

49 %. وكان الانفاق الحكومي هو العنصر الوحيد الذي تمكن من تسجيل ارتفاع بنسبة 2.6 %.

وحدث الجزء الأكبر من تراجع الانتاج في وقت مبكر من الربع، مع تحسن النشاط التجاري في مايو ويونيو اذ تم تخفيف قيود «البقاء في المنزل» وبدأ تنفيذ برامج التحفيز الحكومية.

ويشير ذلك الى حدوث انتعاش ملحوظ في الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثالث، كما تشير التقديرات الآنية الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا الى بلوغ معدل النمو حاليا الى حوالي 20 %. الا أن التزايد الكبير في حالات الاصابة بالفيروس منذ منتصف يونيو وما أعقب ذلك من تعليق خطط اعادة فتح الاقتصاد أو التراجع عنها، هذا الى جانب انتهاء برنامج اعانات البطالة الاضافية في يوليو وفشل الكونجرس حتى الآن في التوصل الى اتفاق لاقرار حزمة تحفيز مالي جديدة – وكانت الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس ترامب أخيراً بمثابة محاولة لتجاوز الكونجرس وبدء حزمة تحفيز أصغر حجما خاصة به)، ساهمت كل تلك العوامل مجتمعة في تأجيج مخاوف تعطيل الانتعاش.

