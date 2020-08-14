مال وأعمال

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين عن تحقيق صافي ربح بقيمة 9.8 ملايين دينار (32 مليون دولار) عن النصف الاول من عام 2020، بربحية 52.86 فلساً للسهم الواحد بالمقارنة مع صافي ربح بقيمة 8.1 ملايين دينار (26.4 مليون دولار) وبربحية 45.32 فلساً للسهم الواحد عن نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 21.4 % ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح الى تحسن النتائج الفنية وأرباح الاستثمارات لشركات المجموعة.

كما ارتفعت حقوق مساهمي المجموعة لتبلغ 110.6 ملايين كما في 30/06/2020 بالمقارنة مع 108.8 ملايين دينار كما في 31/12/2019 بزيادة نسبتها 2 %، وبلغت القيمة الدفترية للسهم في نهاية النصف الأول من العام الحالي 594 فلسا بالمقارنة مع 584 فلسا في نهاية عام 2019 بزيادة نسبتها 2 %.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين خالد سعود الحسن «تعكس نتائج النصف الأول لهذا العام النمو المتواصل للمجموعة وقدرتها على حماية أصولها وحقوق مساهميها، كما يتماشى ذلك مع سعينا المستمر لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائنا في جميع الأسواق التي نتواجد فيها، وذلك باعتماد استراتيجيات التحول الرقمي في مجال قنوات توزيع المنتجات الرقمية، المطالبات والخدمات الأخرى».

وأضاف «تحققت هذه الانجازات بفضل الدعم المستمر من العملاء وثقتهم بادارة المجموعة وخدماتها وبفضل دعم المساهمين الكرام وتفاني واخلاص موظفي الشركة والذين نتقدم لهم جميعا بالشكر والتقدير».

