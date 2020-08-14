مال وأعمال

اوضح تقرير «الوطني» ان أسعار خام برنت أنهت تداولات شهر يوليو على ارتفاع بلغت نسبته 6 % وصولا الى 43.3 دولارا للبرميل بعد أن تم تداولها ضمن نطاق محدود ما بين 42 و44 دولارا للبرميل على مدار الشهر ولم تشتعل مخاوف المخاطر الجيوسياسية الاقليمية الا بعد الانفجار الذي شهدته مدينة بيروت في 4 أغسطس، والذي ساهم بدوره في دفع سعر مزيج خام برنت للتحليق مجددا وصولا الى أعلى مستوياته المسجلة في خمسة أشهر عند مستوى 45.2 دولارا للبرميل. وتلقت الأسعار دعما على نطاق واسع نتيجة للعوامل التالية: (1) انخفاض انتاج الدول الأعضاء بمنظمة الأوبك وعددهم 13 دولة الى أدنى مستوياته المسجلة منذ ثلاثة عقود، اذ بلغ 24.3 مليون برميل يوميا في يونيو، ووصل معدل الامتثال لمجموعة الأوبك وحلفائها الى 110 % مقابل 85% في مايو. (2) الانخفاض غير الطوعي لانتاج النفط الصخري الأميركي (حوالي -2 مليون برميل يوميا مقابل 13.1 مليون برميل يوميا في فبراير). (3) انخفاض مخزونات الخام التجارية الأميركية. (4) المراجعة التصاعدية لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2020 (+360 ألف برميل يوميا الى -7.9 ملايين برميل يوميا) من قبل وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الصادر في يوليو. الا ان الرياح المعاكسة والتي تتمثل في ضبابية وعدم اتساق الطلب على النفط على خلفية عودة تفشي جائحة فيروس كورونا، والتي أثارت شبح العودة الى فرض القيود على حرية التنقل، ما قد يساهم في التأثير سلبا على أوضاع سوق النفط. كما أنه اعتبارا من أغسطس، بدأت «الأوبك» وحلفاؤها في تخفيف خفض الانتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا (الى 7.7 ملايين برميل يوميا)، مما يزيد من امكانية ارتفاع الامدادات، والذي قد ينعكس على المخزونات العالمية التي لا تزال مرتفعة.