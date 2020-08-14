مال وأعمال

أنهت بورصة الكويت تعاملات الجلسة الخامسة على خسائر رغم الارتفاعات التي شهدتها البورصة وذلك بدفع من توالي النتائج السلبية للشركات المدرجة والافصاح الى جانب تشكيك منظمة الصحة العالمية في اللقاح الروسي المحتمل لعلاج الفيروس.

قال المحللون ان تراجع السوق رغم الارتفاعات التي شهدتها البورصة كانت متوقعة مع اعلان النائب عبدالكريم الكندري عن استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد في محورين الأول عن السياسة المالية للدولة والثاني عن آلية ادارة الحكومة لملف ازمة كورونا ، ما فتح الباب لاطلاق إشاعات بأن هناك حلاً لمجلس الأمة خلال الفترة المقبلة.

واضاف المحللون ان تباطؤ فتح الأنشطة الاقتصادية في الكويت تدريجياً ادى الى العديد من الاشكاليات وخاصة بعض المظاهرات التي قام بها اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذين طالبوا فيها بدعمهم او خذوا مفاتيح محلاتهم، لافتين الى ضرورة ايجاد البحث عن الية لايجاد محفزات لدفع العجلة الاقتصادية.

وتراجعت القيمة السوقية للبورصة بقيمة 149 مليون دينار وبنحو 0.5 في المئة من 29.357 مليار دينار في نهاية جلسة الأربعاء الى 29.208 مليار دينار في جلسة أمس، حيث تم تداول 134.8 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 121 شركة عبر 6.4 آلاف صفقة بقيمة اجمالية بلغت 23.8 مليون دينار، لتنخفض السيولة خلال هذه الجلسة بنحو 46.1 في المئة مقارنة مع جلسة الأربعاء التي بلغت فيها 44.1 مليون دينار، وانخفضت أحجام التداول بنسبة 34.5 في المئة.

وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.5 في المئة وبنحو 29.8 نقطة ليرتفع من 5682.7 نقطة الى 5652.9 نقطة.

وانخفض المؤشر العام للبورصة بنحو 0.5 في المئة وبـ 26.1 نقطة من 5152.26 نقطة الى 5126.09 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 18.8 نقطة وبنسبة 0.4 في المئة من 4102.63 نقطة الى 4083.8 نقطة، وانخفض مؤشر «الرئيسي 50» بنحو 25.4 نقطة وبنسبة 0.4 في المئة من 4113.28 نقطة الى 4087.8 نقطة.

وهبطت مؤشرات 8 قطاعات أمس بصدارة النفط والغاز بانخفاض نسبته 3.02%، بينما ارتفعت مؤشرات قطاعين فقط، الأول الخدمات الاستهلاكية بواقع 0.31%، والثاني الاتصالات بنسبة 0.22%.

أما بالنسبة للأسهم فقد تصدر سهم «القرين» القائمة الخضراء بارتفاعه بنسبة 0.71 في المئة، تلاه سهم «هيومن سوفت» بارتفاعه 0.51 في المئة، وسهم «بنك وربة» 0.5 في المئة، فيما جاء سهم «ميزان» متصدراً المنطقة الحمراء لليوم الثاني على التوالي بانخفاضه بنسبة 2.38 في المئة، وسهم «بنك الخليج» بنسبة 1.95 في المئة.

وحقق سهم «بيتك» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 5.5 ملايين دينار، تلاه سهم «أهلي متحد» بقيمة 2.98 مليون دينار، وسهم «زين» بقيمة 2.1 مليون دينار.

وتصدر سهم «أهلي متحد» نشاط الكميات بتداول 14.7 مليون سهم، تلاه سهم «بيتك» بتداول 8.9 ملايين سهم، وسهم «بنك الخليج» بتداول 5.1 ملايين سهم.

