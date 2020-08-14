مال وأعمال

حققت البورصة خلال اسبوع ما بعد العيد مكاسب بلغت 661 مليون دينار بنمو نسبته 2.3 في المئة لتصل الى مستوى 29.2 مليار دينار بعد أن كانت 28.547 مليار دينار في اقفال الخميس 6 أغسطس، لترتفع سيولة السوق خلال الأسبوع بنسبة 116 في المئة من 70.7 مليون دينار الى 152.8 مليون دينار، كما ارتفعت أحجام التداولات بنسبة 182 في المئة من 327.9 مليون سهم الى 925.7 مليون سهم، وارتفعت الصفقات بنسبة 96 في المئة من 17.7 ألف صفقة الى 33.9 ألف صفقة.

وارتفعت البورصة خلال اربع جلسات عدا جلسة أمس التي شهدت خسائر لتنهي مؤشرات البورصة الأسبوع على ارتفاع جماعي، حيث حقق مؤشر السوق الأول ارتفاعاً كبيراً بنحو 168.78 نقاط وبنسبة 3 في المئة من 5484.13 نقطة في اقفالات الخميس 6 أغسطس الى 5652.91 نقطة في اقفالات أمس.

كما صعد المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع 2.3 في المئة الى مستوى 5126.09 نقطة بانخفاض بلغ 116.3 نقطة مقارنة بـاقفاله في الأسبوع السابق عند مستوى 5009.79 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27 في المئة وبـ 11 نقطة ليرتفع من 4072.77 نقطة الى 4083.82 نقطة، وزاد مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 0.82 في المئة من 4054.46 نقطة الى 4087.8 نقطة بارتفاع بلغ 33.3 نقطة.

