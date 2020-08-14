مال وأعمال

أعلنت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» عن نتائجها المالية للنصف الأول من 2020، حيث بلغ اجمالي الايرادات التشغيلية (1.71) مليون دينار مقارنة بـ 12.47 ملايين دينار للفترة ذاتها من 2019. وبلغ صافي الخسائر 10.05 مليون دينار في النصف الأول من 2020، بواقع خسارة (21) فلسا للسهم.

ويعود التراجع في الايرادات والأرباح بشكل رئيسي الى ما شهده النصف الأول من هذا العام من هزة غير مسبوقة بسبب انتشار جائحة كوفيد-19 في دول العالم. وتلاشى زخم نمو أسواق الأسهم الخليجية الذي شهدناه العام الماضي في فبراير 2020، مع ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كوفيد-19، الأمر الذي زاد الضغط على أسعار النفط وأسواق الأسهم. وبلغت أتعاب ادارة الأصول لدى «المركز» 3.25 ملايين دينار بتراجع نسبته 11.6% على أساس سنوي، كما بلغت أتعاب الخدمات المصرفية الاستثمارية 0.26 مليون دينار، بتراجع نسبته 20.6%. ونتيجة لتبعات جائحة كوفيد-19، بلغت الخسائر الناجمة عن اعادة تقييم الأصول المالية 10.20 ملايين دينار في النصف الأول من العام 2020. وتراجعت قيمة العقارات الاستثمارية بنحو 3.12 ملايين دينار نتيجة لتأثير كوفيد -19. وبلغت الأصول المدارة لدى «المركز» مع نهاية النصف الأول من هذا العام 1.03 مليار دينار بتراجع نسبته 7.7% مقارنة بالفترة ذاتها من 2019. ورغم ما سبق، كانت الايرادات مدعومة بزيادة صافي ايرادات التأجير بنسبة 295% على أساس سنوي، حيث ساهم بنحو 1.44 مليون دينار. وقد جاء ذلك من خلال اضافة عقارات جديدة تم اطلاقها العام الماضي في الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وخلال هذه الفترة، تخارج «المركز» من عقار في بولندا بأرباح محققة قدرها 1.07 مليون دينار. كما تخارج من عقار في لبنان وقام بتوزيع 6 ملايين دولار على المستثمرين في المشروع.

