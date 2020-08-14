مال وأعمال

أعلنت «المباني» أن مجلس ادارة الشركة قرر تأييد القرار المُتضمن اعادة دراسة مشروع (أفنيوز - الرياض) بالمملكة العربية السعودية، مع الأخذ في الاعتبار خيار التصرف بالايقاف المؤقت مع جميع الأطراف وذلك لحين الانتهاء من دراسة المشروع. وقالت «المباني» في بيان للبورصة ان قرار مجلس الادارة جاء بناءً على توصية وقرار مجلس ادارة شركة شمول القابضة أمس وهي الشركة التي تمتلك فيها «المباني» نسبة 60% من اجمالي الحصص، التي تنفذ بدورها مشروع (أفنيوز - الرياض). وأوضحت «المباني» أن قرار اعادة دراسة وتقييم المشروع جاء بالتزامن مع الظروف الحالية واستمرار الأزمة الصحية والاقتصادية الكبيرة في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، التي أثرت على العالم أجمع.