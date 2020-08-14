مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية لشركة المزايا القابضة، المدرجة ببورصتي الكويت ودبي، عن تحقيق الشركة خسائر الفترة 4.95 ملايين دينار (16.21 مليون دولار)، مقابل أرباح الفترة نفسها من عام 2019 بقيمة 1.21مليون دينار (3.96 ملايين دولار). وقالت الشركة في بيان للبورصة ان التحول السلبي في النتائج خلال فترات المقارنة يعود الى تداعيات الظروف الراهنة الناتجة عن تفشي وباء كورونا (كوفيد 19) الذي أثر سلباً على المجموعة وأعمالها. وأوضحت أن جائحة فيروس كورونا نتج عنها انخفاض في قيمة العقارات الاستثمارية والعقارات بغرض المتاجرة، والموجودات المالية والأرصدة المدينة وحصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الزميلة، بالاضافة الى الخصومات والاعفاءات الايجارية لمستأجري عقارات المجموعة. وسجلت الشركة خسائر بقيمة 3.46 ملايين دينار بالربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بقيمة 1.01 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي. وحققت الشركة خسائر بقيمة 1.49 مليون دينار بالربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـأرباح بلغت 109.41 آلاف دينار للفترة نفسها من العام السابق.