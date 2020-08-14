مال وأعمال

حققت شركة منازل القابضة أرباحاً خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 155.59 ألف دينار، مقابل 662.11 ألف دينار خسائر نفس الفترة من 2019. واشارت الشركة في بيانها على موقع البورصة الى انه على مستوى الربع الأول من 2020 فقد حققت الشركة أرباحاً بـ228.89 ألف دينار، مقابل خسائر ذات الربع من العام السابق البالغة 259.41 ألف دينار. وأشار البيان الى أن الشركة منيت بخسائر في الربع الثاني من 2020 بقيمة 73.29 ألف دينار، بانخفاض 82% عن مستواها في الربع المناظر من 2019 البالغ 402.70 ألف دينار. وأوضحت منازل في بيان منفصل أن تأثير تفشي فيروس كورونا لم يظهر الا في ايرادات الايجارات التي انخفضت، الى جانب انخفاض مبيعات العقارات.