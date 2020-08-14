مال وأعمال

قالت شركة التقدم التكنولوجي ان أرباح الشركة في النصف الأول بلغت نحو 2.4 مليون دينار (7.86 ملايين دولار)، مقابل أرباح الفترة نفسها من عام 2019 بقيمة 1.73 مليون دينار (5.67 ملايين دولار). وبحسب نتائج الشركة للبورصة ان ارتفاع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود الى الزيادة في مبيعات المستهلكات ذات الربح المرتفع والى انخفاض أعباء التمويل نتيجة انخفاض معدل خصم بنك الكويت المركزي. وسجلت الشركة أرباحاً بقيمة 939.44 ألف دينار بالربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بقيمة 1.26 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي، بتراجع نسبته 25.1%. وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 1.46 مليون دينار بالربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـأرباح بلغت 472.81 ألف دينار للفترة نفسها من العام السابق، بنمو نسبته 207.8%.