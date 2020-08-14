مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية للشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود تحقيق الشركة ارباح بلغت 473.98 ألف دينار (1.55 مليون دولار) في النصف الأول من العام الحالي مقابل أرباح الفترة نفسها من عام 2019 بقيمة 2.94 مليون دينار (9.63 ملايين دولار) بتراجع 83.9% على أساس سنوي. وقالت الشركة في بيان للبورصة ان تراجع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود بالأغلب لتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأوضحت أن جائحة فيروس كورونا نتج عنها تسجيل صافي خسائر من الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بمبلغ 5.7 ملايين دينار، وتعكس تلك الخسائر أثر انتشار الجائحة، بالاضافة الى عوامل أخرى لا يمكن قياسها وتحديدها بشكل مفصل. وبينت الشركة أن حقوق الملكية تراجعت 10% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـالفترة نفسها من عام 2019، وذلك بسبب تدهور أسعار أسهم الملكية المدرجة وغير المدرجة الناتج عن الانخفاض في الأنشطة الاقتصادية وضعف الطلب على الأسهم بسبب جائحة كورونا.