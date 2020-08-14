الجمعة 14 أغسطس 2020 ,25 ذو الحجة 1441
رقم العدد:
4056
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
مال وأعمال
مال وأعمال
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