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اكد الكاتب الشاب علي بوالملح بان اصدار روايته الأولى وهي بعنوان «شاعر في الهاوية» تمثل أول خطوة لحلمه والتي يتعاون فيها مع دار وجد ومن المقرر ان يتم اصدارها في مطلع شهر نوفمبر القادم وتعتبر الرواية على حسب مواصفاتها مميزة نوعا ما كونها اخذت جانباً ومنحنى اخر ومختلف عما تم التعود عليه من حيث سمة وصفة الرواية التي سترى النور قريبا خاصة انها عبارة عن سرد قصصي ممزوج بالنصوص الأدبية والأشعار والخواطر وهذه النوعية تحتاج من المؤلف او الكاتب ان يمتلك قدرة تعتبر نوعا ما غير عادية بحيث اي خلل من الممكن ان يصاب فيها القارئ بالملل وبالتالي لن يستكمل الرواية.

ومن هنا نجد انفسنا من القراءات الاولى باننا امام طاقة فريدة وتبشر بالخير في ظل وجود كاتب كويتي ناشئ يمتلك ادوات تستطيع ان تؤهله لان يكون ذا مسار معين ومختلف وهذا مانود ان نراه في الساحة الثقافية في الكويت والخليج العربي خاصة ان الكويت تعتبر ولادة في المواهب على جميع الاصعدة ومن ضمنها العيد الثقافي وفي ظل رواية «شاعر في الهاوية» سنكون امام اول تجربة ليست سهلة لشاب كويتي اراد ان يصل بفكرة معينة من خلال طرحه وهذا ماسوف يسير عليه في الروايات الاخرى القادمة.

ومن خلال حوارنا معه اكد انه قد حقق حلمه من خلال اصدار تلك الرواية خاصة ان الساحة الأدبية العربية اليوم ليست مثل السابق وان آخر الأسماء المخلدة بالتاريخ كانت من نصيب محمود درويش وغازي القصيبي ومن بعدهم لم يظهر أحد (يخلد بالتاريخ) وأنا أهدف لأكون رمزا لا ينسى في مجال الأدب وان اصدار الرواية ليست الا الخطوة الأولى.

كما تطرق الى الرواية قائلا: «شاعر في الهاوية» تتحدث عن شاعر مصاب باضطراب ثنائي القطب وجد نفسه في عالم يدعى الهاوية حيث انها مكان مظلم ويتوجب على الشاعر الخروج منه بأي طريقة كانت، الرواية عبارة عن سرد قصصي ممزوج بالنصوص الأدبية والأشعار والخواطر.

وبسؤاله عن وجود صعوبة في تأليف روايته الأولى قال: الكتابة بالطبع ليست بالأمر السهل ولكن أزمة «كورونا» العالمية وفرت لي وقتا طويلا ما جعلني أستنزف قريحتي الأدبية.

وعما إذا كان هناك مشروع رواية اخرى قال: لقد بدأت بكتابة روايتي الثانية مسبقا والتي يسطع الضوء فيها على مجال علم النفس والفلسفة بجانب السرد القصصي والأدبي للأحداث.

وبسؤاله اذا ماكانت الرواية مستمدة اجاب قائلا: فكرة الرواية لم تكن مستمدة، كل ما فعلته هو الغوص في عقلي ومن ثم الغرق.

واما اجابته عما إذا كانت الرواية صعبة وانه سيكون عليها اقبال من الجمهور اجاب قائلا: من ناحية الصعوبة فان الرواية لها أكثر من شكل وكل شخص يكتب حسب المجال الذي يجد نفسه فيه، فأنا على سبيل المثال لا أجيد كتابة الرعب لأنه ليس توجهي أومجالي وعن الاقبال فان هنالك الكثير من الأعمال، ولكن العمل الناجح يفرض نفسه بجدارة حتى لو كان الجمهور غير مهتم بكينونة الرواية فأنا واثق من العمل الذي قدمته.

