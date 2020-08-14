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اختارت جائزة كتارا للرواية العربية في دورتها السادسة المزمع اقامتها في الثالث عشر من أكتوبر المقبل الأديب العراقي «غائب طعمة فرمان» ليكون شخصية العام، في اطار تقليد سنوي درجت عليه لجنة الجائزة في الاحتفاء بشخصية أدبية عربية تركت بصمة واضحة في مسيرة الأدب العربي.

وتم ادراج شخصية العام ضمن الفعاليات المصاحبة لجائزة كتارا للرواية العربية اعتبارا من الدورة الثانية للجائزة 2016، والتي شهدت الاحتفاء بالاديب المصري نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل للادب في عام 1988، وهو أول أديب عربي ينال هذه الجائزة الرفيعة.

وفي الدورة الثالثة للجائزة2017 أختير الأديب السوداني الطيب صالح شخصية العام، وفي الدورة الرابعة للجائزة 2018 تم اختيار الروائي الفلسطيني غسان كنفاني شخصية العام، وفي الدورة الخامسة للجائزة أختير الاديب والمفكر التونسي محمود المسعدي شخصية العام الأدبية.

وتسعى كتارا من خلال ترشيحاتها لشخصية العام من الأدباء العرب لتكريم جيل الرواد، الذين أسهموا بما أنتجوه من ابداعات أدبية وفكرية في زيادة الوعي في المجتمعات العربية، كما أن تكريم هؤلاء المبدعين من شأنه تحفيز الشباب العربي على الاهتمام بالادب والرواية وصقل مواهبهم على هدي من سبقوهم من المبدعين.

وتشتمل فعالية شخصية العام على معرض صور يوثق لأهم محطات الشخصية المختارة، وكذلك ندوة تتناول حياة هذه الشخصية وأعمالها الأدبية والفكرية، الى جانب اصدار كتاب يشتمل على أهم المحطات في حياة شخصية العام الى جانب فيلم وثائقي يستعرض مسيرة هذه الشخصية. تجدر الاشارة الى أن الدورة السادسة لجائزة كتارا للرواية العربية شهدت زيادة غير مسبوقة في عدد المشاركات، على مستوى الفئات والجغرافيا، حيث بلغت 2220 مشاركة.

