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أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن فتح باب التسجيل للنسخة الثانية من منحة نقطة لقاء للنشر، والتي تهدف الى تعزيز رسالة المؤسسة في دعم البحث العلمي، ونشر المحتوى الذي يوسع آفاق فهم تاريخ الفن في المنطقة وعلاقته بالعالم أجمع.

وتدعو المؤسسة الباحثين الأفراد والمجموعات البحثية ودور النشر والمؤسسات العامة، للتقديم للمنحة التي تبلغ قيمتها 30 ألف دولار أميركي، على أن يكون آخر موعد لتقديم الطلبات يوم 10 أكتوبر/ 2020.

تسعى منحة النشر التي تأتي ضمن معرض «نقطة لقاء 2020» لدعم مشروع بحثي واحد، أو أكثر في تاريخ الفن حول الحداثة العالمية، وتركز على الفنانين، والممارسات الفنية، والمحتوى النظري في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب آسيا خلال فترة ما بعد الحرب.

وتتطلع المؤسسة في هذه النسخة الى دعم المشاريع باللغتين العربية والانكليزية ضمن فئتين: الأولى «المقالات الطويلة» المكونة من 7,500-12,500 كلمة، والمدعومة بالصور أو المحتوى الأرشيفي، والتي تعتمد على بحث أصلي غير منشور أو قراءات جديدة تتناول المحتوى التاريخي، حيث تطبع هذه المقالات ضمن أجزاء صغيرة ملائمة للقراءة مع احتفاظ المؤسسة بحقوق توزيعها.

والثانية «اعادة انتاج نصوص تاريخية نقدية/ منشورات صغيرة» نفدت طبعتها منذ ما لا يقل عن عشر سنوات، ويمكن تنقيحها وتحديثها واكمالها بمقدمة أكاديمية جديدة. يجب أن تكون النصوص قد نشرت من الأربعينيات الى الستينيات، أو تضم محتوى عن تلك الفترة حتى وان جاء نشرها في تاريخ لاحق.

ينبغي استخدام مبلغ المنحة في البحث والأنشطة المأجورة مثل حقوق الصور والتوثيق والتحرير. الى جانب التمويل، ويجب على أي مشروع تلبية الشروط التالية ليكون مؤهلا للتمويل: أن يكون مقدمو الطلبات حاصلين أو موافقين على الحصول على الحقوق والتراخيص والأذونات ذات الصلة لاعادة انتاج أي صور أو مواد أرشيفية، وألا تتجاوز المدة المتوقعة لاكمال المشروع السنة الواحدة من تاريخ استلام التمويل.

«نقطة لقاء» هو معرض سنوي متخصص في الكتب الفنية، يهدف الى تقديم طيف واسع من المطبوعات، ويشارك فيه فنانون وناشرون اقليميون ودوليون حصلوا اما على دعوة خاصة، أو استجابوا للدعوة المفتوحة، عبر تقديم محتواهم على نحو فردي أو ضمن مجموعات القيمين.

