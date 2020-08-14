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بيروت- الوكالات: أقر مجلس النواب اللبناني حالة الطوارئ في بيروت، في أول جلسة يعقدها منذ الانفجار المدمّر في مرفأ المدينة والذي أجج غضبا شعبيا على طبقة سياسية متهمة بالفساد والإهمال. كما وافق البرلمان على استقالة 7 من أعضائه على خلفية الانفجار نفسه.

وعاد التوتر في محيط البرلمان في وسط بيروت صباح امس قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب، بين المتظاهرين وقوات الأمن. وتم تداول دعوات للتظاهر على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع انعقاد جلسة البرلمان في قصر «الأونيسكو».

وعقب الانفجار الذي خلف 171 قتيلا وأكثر من 6500 جريح في 4 أغسطس أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، ويثير إعلان حال الطوارئ خشية منظمات حقوقية. وقالت «المفكرة القانونية» وهي منظمة غير حكومية تُعنى بدرس القوانين وتقييمها، في بيان «إعلان الطوارئ تبعاً للكارثة ولو جزئياً في بيروت يؤدي عملياً إلى تسليم مقاليد السلطة في المدينة إلى الجيش والمسّ بحريات التجمع والتظاهر». وأضافت «هذا الأمر غير مبرر طالما أن الكارثة لم تترافق أقله حتى الآن مع أيّ خطر أمني».

وأعلن مجلس النواب امس قبول استقالة 8 نواب، بينهم النائب مروان حمادة الذي تراجع عن استقالته. والنواب الذين استقالوا من البرلمان اللبناني هم نواب كتلة «الكتائب» اللبنانية سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، النائبة بوليت يعقوبيان، النائب ميشال معوض، النائب نعمة افرام، وعضو «اللقاء الديموقراطي» هنري الحلو. من جهة أخرى أعلن عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبدالله تراجع النائب مروان حمادة عن الاستقالة وأنه مريض ولا يمكنه الحضور، إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر استقالة حمادة سارية المفعول بسبب عدم حضوره وقال بري بعد تلاوة الاستقالات إن «الوطن يحتضر ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية داعيا إلى إنجاز قانون انتخابي دون عائق مذهبي أو طائفي توحيد الضرائب على شكل تصاعدي ضمان اجتماعي والإسراع في تأليف حكومة يكون في بيانها الوزاري مبني على الإصلاحات ومكافحة الفساد».وقال مصدر سياسي إن رئيس مجلس النواب نبيه بري «يريد أيضا توجيه رسالة سياسية بأن البرلمان موجود برغم كل الحديث عن انتخابات مبكرة واستقالة أعضاء المجلس».

وبضغط من الشارع استقالت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب بينما يطالب المتظاهرون في الشارع برحيل الطبقة السياسية مجتمعة وكل المسؤولين المتهمين بالفساد وعدم الكفاءة.

في غضون ذلك، تتوالى زيارات المسؤولين الأجانب إلى لبنان. وقالت السفارة الأميركية إن من المتوقع أن يصل مساعد وزير الخارجية ديفيد هيل إلى بيروت للتأكيد على عدة رسائل منها الحاجة الملحة للإصلاحات المالية وإصلاحات الحوكمة وإنهاء الفساد المستشري وتحقيق الشفافية. وسيؤكد هيل «على استعداد أميركا لدعم أي حكومة تعكس إرادة الشعب وتكون ملتزمة بشكل حقيقي بالعمل بناء على جدول أعمال إصلاحي».

ووصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي امس إلى بيروت في زيارة تستمر ليومين. وتجري وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي زيارة إلى بيروت لاستقبال حاملة المروحيات «تونير» المكلفة بتقديم المساعدة بعد انفجار بيروت، وفق ما أعلن مكتبها.

