عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: عقّب الرئيس اللبناني، ميشال عون، على التقارير الإعلامية التي أشارت إلى علمه بوجود كميات كبيرة من مادة نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، والتحذيرات حولها.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية اللبنانية، ذكر فيها: ان «رئاسة الجمهورية ردّاً على بعض الاعلام: فور تبلّغ الرئيس عون تقرير امن الدولة في 20/7/2020 عن وجود كمية كبيرة من نيترات الامونيوم في أحد عنابر مرفأ بيروت، قام المستشار العسكري بإعلام الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في رئاسة مجلس الوزراء بهذا التقرير لإجراء اللازم»، وأضافت «المديرية العامة لرئاسة الجمهوريّة: الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع كان قد تبلغ بدوره نص تقرير امن الدولة وفقاً للأصول على ما افاد في بيانه التوضيحي تاريخ 8- 8 2020، واحاله الى المراجع المختصة..». وتابعت «رئاسة الجمهورية حريصة كل الحرص على أن يأخذ التحقيق القضائي العدلي مداه الكامل وفق النصوص المرعية مستعيناً بكل الخبرات التي يراها لتبيان الحقيقة الكاملة عن الانفجار وظروفه والمسؤولين عنه على المستويات كافة».

