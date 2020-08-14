عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أعلن القائد العام للقيادة المركزية الأميركية، الجنرال كينيث ماكينزي، أن بلاده «تعتزم خفض قواتها في العراق وسورية في الأشهر المقبلة، مقابل الحفاظ على وجود طويل الأمد». وتوقع ماكينزي، من خلال مؤتمر عن بعد جمعه مع عدة مسؤولين، أن تحافظ القوات الأميركية وقوات الناتو الأخرى على وجود طويل الأمد في العراق، للمساعدة في محاربة الإرهاب ولوقف النفوذ الإيراني في البلاد ورفض الإفصاح عن حجم هذا الوجود.

وقال ماكنزي في مؤتمر أمني، نظمه معهد الولايات المتحدة للسلام «لا أعتقد أننا سنبقى في سورية إلى الأبد.. في مرحلة ما، نريد أن نصبح أصغر حجمًا هناك، أنا فقط لا أعرف متى سيكون ذلك، وطالما بقينا سنعمل بجد للقضاء على داعش». وأشاد الجنرال ماكنزي بحكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد، مصطفى الكاظمي، لجهودها الأولية في مواجهة الميليشيات التي تطلق الصواريخ بشكل دوري على القوات والأفراد الأميركيين، مشيرًا إلى أنه يتعين على المسؤولين الأميركيين التحلي بالصبر.

