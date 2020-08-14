عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: اعلنت وزارة القوات المسلحة الفرنسية امس أن فرنسا ستنشر طائرتين مقاتلتين من طراز «رافال» والفرقاطة «لافايت» بشرق البحر المتوسط في إطار خطة لدعم وجودها العسكري في المنطقة، وذلك وسط مؤشرات على توتر مع تركيا. وفي وقت سابق دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا إلى وقف عمليات التنقيب عن النفط والغاز في مياه متنازع عليها بالمنطقة، وهي أنشطة زادت التوتر بين تركيا واليونان.

الى ذلك يلتقي وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس اليوم في فيينا مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، في إطار جهود دبلوماسية تقودها أثينا لحشد المجتمع الدولي بشأن الخلاف مع تركيا في شرق البحر المتوسط. وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان مقتضب إن «المحادثات ستركّز على التطورات في شرق البحر المتوسط في ظل تصاعد الاستفزاز التركي» ووصل مايك بومبيو إلى براغ، في بداية جولة تستمر خمسة أيام في وسط أوروبا لمناقشة مسائل عدة أبرزها الصين وتقنية الجيل الخامس «5 جي».

ومن المقرر أن يشارك نيكوس ديندياس، اليوم من فيينا في الاجتماع الاستثنائي عن طريق الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وفقا لبيان وزاري.

وتفاقم التوتر، عندما أرسلت أنقرة سفينة المسح الزلزالي «عروج ريس» ترافقها سفن لسلاح البحرية التركي إلى قبالة سواحل جزيرة كاستيلوريزو اليونانية بشرق المتوسط. وبحسب أثينا، فإن سفن سلاح البحرية التركي كانت الأربعاء على مسافة 60 ميلا بحريا جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، أي على الجرف القاري اليوناني وهو ما يشكل «انتهاكا» للحدود البحرية.

في المقابل قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده ستكثف عمليات البحث عن مصادر الطاقة في شرق المتوسط ولن «تتنازل» عن حقوقها.

وفي سياق متصل، أوقف عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي العديد من مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تركيا في الوقت الذي لم تفرض فيه إدارة الرئيس ترامب عقوبات إلزامية على تركيا بسبب شرائها صواريخ «S-400» الروسية، وفقًا للعديد من مساعدي الكونغرس.

وأفادت مصادر لشبكة «CNN» أن أحد أعضاء الكونغرس المشاركين في جهود منع المبيعات لتركيا هو العضو الجمهوري الأول في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، النائب مايكل ماكول.

وقال ماكول في بيان إن «شراء تركيا لمنظومة «S-400» الروسية أمر غير مقبول، ويقوض مهمة الناتو لردع العدوان الروسي يجب على الإدارة أن تفرض العقوبات التي يقتضيها القانون ردًا على عملية الشراء هذه. يجب على تركيا أن تعكس مسارها في هذا العمل المزعزع للاستقرار لتجديد ثقة الولايات المتحدة في علاقتنا الدفاعية».

