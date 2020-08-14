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القاهرة- الوكالات: تُوفي، أمس، القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين في مصر عصام العريان، في محبسه بالقاهرة ، عن 66 عاما، حسبما أكد محاميه. وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود لوكالة الصحافة الفرنسية «نعم .. الخبر صحيح، أخطرتني السلطات بوفاته وقد أبلغت أسرته من أجل ترتيبات استلام الجثمان». وذكرت مصادر أن العريان داهمته أزمة قلبية عقب نقاش حاد مع أحد قادة الجماعة داخل السجن، حول الوضع الحالي للجماعة وأخطائها وسياساتها المستقبلية، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعدما فشلت محاولات إنقاذه. وألقي القبض على العريان في أكتوبر 2013 وكان يشغل في حينه منصب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وصدرت عليه أحكام بالإعدام في وقت سابق بتهم «التحريض على العنف والقتل والشروع في القتل وتكدير الأمن العام» والتحريض على قتل متظاهرين خارج قصر الاتحادية الرئاسي في عام 2012. وفي سبتمبر 2013 حظرت محكمة مصرية أنشطة جماعة الإخوان المسلمين ومختلف المؤسسات المتفرعة عنها ومصادرة جميع أموالها بعد نجاح الجيش المصري في عزل الرئيس السابق محمود مرسي في يوليو من العام ذاته.