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غزة - الوكالات: اوقفت اسرائيل امس شحنات الوقود الى قطاع غزة ردا على اطلاق بالونات حارقة من القطاع احرقت مساحات من الأراضي الزراعية. وقالت وزارة الدفاع الاسرائيلية ان وزير الدفاع بيني غانتس امر بوقف ادخال الوقود الى القطاع «في ضوء استمرار اطلاق البالونات الحارقة» باتجاه اسرائيل.

ووصف فوزي برهوم المتحدث باسم حركة «حماس» الاجراء بأنه «سلوك عدواني خطير» يهدف الى «مفاقمة ازمات اهلنا في القطاع المحاصر وشل حياتهم اليومية». ويعتمد القطاع الساحلي على اسرائيل في الحصول على معظم احتياجاته من الوقود. وقال محمد ثابت المسؤول بشركة توزيع الكهرباء الرئيسة في غزة ان وقف واردات الوقود يمكن ان يتسبب في توقف محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع ويؤدي الى زيادة ساعات انقطاع التيار عن المنازل والأعمال. ويحصل الفلسطينيون في غزة حاليا على الكهرباء لمدة ست ساعات يعقبها انقطاع التيار لمدة عشر ساعات.

من جهة ثانية قصفت قوات الاحتلال الاسرائيلي لليلة الثانية على التوالي قطاع غزة، وشددت الحصار المفروض عليه بذريعة الرد على بالونات حارقة ومفخخة تطلق نحو المستوطنات في حين حذرت حركة المقاومة الاسلامية «حماس» اسرائيل من تداعيات التصعيد العسكري.

وقال سلاح الجو الاسرائيلي انه شن فجر امس غارات على عدة اهداف تابعة لحركة المقاومة الاسلامية «حماس» مضيفا ان الغارات التي استخدمت فيها طائرات ومروحيات شملت مجمعا عسكريا للقوة البحرية لـ»حماس» وبنى تحتية تحت الأرض، ومواقع رصد تابعة للحركة. وقال مصدر امني فلسطيني ان الغارات الحقت اضرارا بمواقع للحركة ومساكن، لكنها لم تسفر عن اصابات.

من جهته، قال اياد البزم المتحدث باسم الداخلية في غزة ان طائرة اسرائيلية اطلقت صاروخا على مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين بمخيم الشاطئ (غرب مدينة غزة) موضحا انه لم يسفر عن اصابات.

وفي بيان نشرته صباح امس حملت حركة «حماس» الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية عن تبعات التصعيد العسكري على قطاع غزة، وتشديد الحصار عليه. وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم ان التصعيد الاسرائيلي المتواصل على غزة، ومنع وصول الوقود والبضائع، يشكلان سلوكا عدوانيا خطيرا، وخطوة غير محسوبة العواقب يتحمل الاحتلال نتائجها وتبعاتها.

