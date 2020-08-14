عربيات ودوليات

الرياض - نيويورك - الوكالات: دعت السعودية، امس الى تمديد حظر السلاح على ايران، حسب ما اعلن السفير السعودي لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبد العزيز الواصل.

وقال السفير السعودي في كلمته، ان «ايران تهرب اسلحة لميليشيات مسلحة تعمل على زعزعة استقرار المنطقة». وأكد السفير ان «منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة حرجة».

وفي يوليو الماضي، وجهت السعودية، رسالة لمجلس الأمن جددت فيها تحذيرها من خطر التمدد الايراني في المنطقة.

وأكدت المملكة في رسالتها ان هدف طهران من افعالها زعزعة الاستقرار ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل بالعالم اجمع، مستشهدة بأن النظام الايراني ارسل اسلحة للميليشيات في سورية، والعراق، ولبنان، ونشر الارهاب في تلك البلاد. كما كشفت الرسالة السعودية ان ايران عمدت الى تزويد الحوثيين بالسلاح، حيث شنت الميليشيات 1659 هجوماً على اهداف مدنية. ولفتت المملكة الى ان الهجمات الحوثية تمت بصواريخ ايرانية الصنع.

الى ذلك، قالت الرسالة ان المملكة تأمل في ان تتصرف ايران كدولة طبيعية تحترم القانون الدولي.

ويستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار اميركي معدل لتمديد حظر السلاح على ايران الى ما لا نهاية، وفي وقت يواجه المشروع معارضة قوية من قبل روسيا والصين، حذرت طهران من ان تمديد الحظر يعني نقض الاتفاق النووي. وقالت وكالة «أسوشيتد برس» ان مجلس الأمن قد يصوت اليوم على مشروع القرار المعدل الذي وزعته واشنطن الثلاثاء في مجلس الأمن. ورجحت الوكالة ان تستخدم روسيا والصين حق النقض «فيتو» لاسقاط مشروع القرار الذي اضطرت الولايات المتحدة لتعديله للتخفيف من حدته، وذلك سعيا لحشد تأييد اكبر عدد من الدول 15 الأعضاء في مجلس الأمن. كما رجحت الا ينال هذا المشروع دعم تسع من الدول الأعضاء، وهو النصاب اللازم لاستصدار قرار في حال لم تستخدم اي دولة عضو حق النقض. وكانت مصادر دبلوماسية قالت ان الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار معدلا في مجلس الأمن الدولي، لتمديد حظر الأسلحة على ايران، وذلك قبل بضعة اسابيع من انتهاء الحظر الحالي في 18 اكتوبر المقبل بموجب الاتفاق النووي الموقع بين ايران وست قوى عالمية عام 2015. وذكرت المصادر ان المشروع المعدل ازال فقرات من الصيغة الأولى التي طُرح بها، ومنها فرض التزامات قانونية على الدول لمنع بيع اسلحة الى ايران، وتفتيش سفن ايرانية.

وقالت واشنطن انها ستعيد فرض كل العقوبات الأممية على ايران في حال فشلت في اقناع مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر السلاح. وفي المقابل اكدت طهران انها ستمضي في تطوير ترسانتها العسكرية حتى لو تم تمديد الحظر المفروض عليها.

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، دعا الرئيس حسن روحاني الى رفع العقوبات الخاصة بالتسلح على بلاده، وقال ان اي اجراء اميركي لتمديد العقوبات نقض للاتفاق النووي. وقالت الرئاسة الايرانية ان روحاني ابلغ ماكرون بأن على الدول الأوربية منع معارضي الاتفاق النووي من تحقيق اهدافهم. كما قال الرئيس الايراني ان بلاده تعتقد ان واشنطن ستفشل مرة اخرى في تمرير مشروع القرار، محذرا من تداعياته اذا مر. أما وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف فوصف النسخة الأميركية المعدلة لمسودة القرار بأنها غير قانونية تماما، وعبر عن ثقته بأن مجلس الأمن سيرفضها.

