عربيات ودوليات

دبي- الوكالات: أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي «سنتكوم» ليل الأربعاء الخميس، ان القوات الايرانية اعترضت ناقلة نفط في المياه الدولية مستخدمة مروحية وسفينتين للسيطرة عليها عدة ساعات. وتتهم الولايات المتحدة بانتظام ايران بتنفيذ عمليات عدائية في مياه الخليج الاستراتيجية. وكتبت «سنتكوم» على تويتر «في المياه الدولية، اعترضت قوات ايرانية تضم سفينتين ومروحية من طراز «سي كينغ» الايرانية سفينة اسمها «ويلا» وسيطرت عليها». والمياه الدولية منطقة بحرية حرة لا تخضع لسيادة اي دولة. وأرفقت «سنتكوم» التغريدة بمقطع فيديو بالأبيض والأسود يظهر طائرة مروحية تحلق فوق السفينة ويبدو شخصان على متنها. والسفينة موجودة حاليا في خليج عمان قرب مضيق هرمز الذي يعتبر نقطة عبور استراتيجية يمر منها ثلث النفط المنقول بحرا في العالم، وفقا لموقع «مارين ترافيك» المتخصص في مراقبة الحركة البحرية. وقال الموقع ان السفينة هي ناقلة لمواد كيماوية بنيت العام 1997 وترفع علم ليبيريا. وقال مسؤول دفاع اميركي ان الايرانيين اطلقوا سراح السفينة بعد احتجازها اربع الى خمس ساعات.

وفي يوليو 2019 احتجز الحرس الثوري الايراني في المضيق الناقلة النفطية السويدية «ستينا ايمبيرو» التي ترفع العلم البريطاني، لشهرين متهماً اياها بتجاهل نداءات الاستغاثة وبايقاف جهاز ارسالها بعد اصطدامها بقارب صيد.

