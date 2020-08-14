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ويلمنغتون- الوكالات: قدم المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن رسميا شريكته في السباق الى البيت الأبيض كامالا هاريس متعهدا «اعادة بناء» الولايات المتحدة اذا هزما الرئيس دونالد ترامب في نوفمبر. وفي قاعة شبه فارغة بسبب جائحة «كوفيد-19» قال نائب الرئيس السابق في عهد باراك اوباما معلقا على اختيار كامالا هاريس بعد آلية طويلة مرشحة لمنصب نائبة الرئيس «كان لدي الخيار، لكن ليس لدي ادنى شك في انني اخترت الشخص المناسب». وأضاف بايدن (77 عاما) «انني متلهف للعمل لاعادة بناء البلد».

ويعتبر اختيار هاريس تاريخيا على اكثر من صعيد، فهي متحدرة من والدين مهاجرين اذ قدم والدها من جامايكا ووالدتها من الهند، وهي اول امرأة سوداء ومتحدرة من جنوب آسيا يتم ترشيحها لنيابة الرئاسة عن حزب كبير وستصبح اول امرأة نائبة للرئيس في حال فوزهما في الانتخابات في 3 نوفمبر.

وفي اول ظهور مشترك لهما، قال بايدن انه سيُصلح مع هاريس «الفوضى التي احدثها الرئيس ترامب ونائبه (مايك) بنس داخل البلاد وخارجها» متهماً الرئيس الجمهوري بالفشل في قيادة البلاد خلال ازمة فيروس «كورونا» المستجد.

ثم تكلمت المدعية العامة السابقة فألقت كلمة بنبرة رزينة استحضرت فيها ذكرياتها مع بو بايدن ابن جو بايدن الذي توفي عام 2015 والذي كانت تعرفه جيدا. وقالت «أميركا في حاجة ماسة الى قائد. ورغم ذلك، لدينا رئيس يهتم بنفسه اكثر مما يهتم بالأشخاص الذين انتخبوه». وأضافت السيناتورة عن ولاية كاليفورنيا «اننا في وسط مراجعة ضمير في مواجهة العنصرية والظلم المنهجي». وانتقد بايدن الرئيس الجمهوري المعتاد على «التذمر» بسبب هجومه على هاريس قائلاً «هل ثمة من دُهش لكون دونالد ترامب لديه مشكلة مع امرأة قوية، او النساء القويات بشكل عام؟». وانتقد بايدن وهاريس اللذان تقدما الى المنصة واضعين كمامتين ادارة الرئيس للأزمتين الصحية والاقتصادية اللتين تضربان الولايات المتحدة.

واعتبر بايدن ان ترامب «لا يسعى سوى الى تأجيج» الوضع من خلال «سياساته المستمدة من خطاب عنصري» معتبرا انه «يُثير الانقسامات». وقال بايدن ان دور هاريس التاريخي كثالث امرأة يتم اختيارها مرشحة لنيابة الرئاسة هو امر ملهم «للفتيات الصغيرات» في جميع انحاء اميركا. وقالت هاريس «كانت والدتي تعلم انها تربي فتاتين سوداوين ستعاملان بشكل مختلف بسبب مظهرهما». وقال بايدن «طلبت من كامالا ان تقول لي دائماً الحقيقة».

