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واشنطن - الوكالات: حذر نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في تصريح لقناة «فوكس نيوز»، من ان المرشحة الديموقراطية لمنصب نائب الرئيس في حملة جو بايدن، كامالا هاريس «تتبنى اجندة اليسار الراديكالي» مضيفاً انه «لايطيق الانتظار» حتى موعد مناظرة نائب الرئيس في 7 اكتوبر في ولاية يوتا.

وتابع «أعتقد ان كامالا مناظرة ماهرة، لكن لا يمكنني الانتظار للوصول الى مدينة سولت ليك واعتلاء المسرح لمقارنة ما يقرب من 50 عاما من حياة بايدن العامة، وأجندة اليسار الراديكالي، والحديث عن نتائج الرئيس دونالد ترمب وهذه الادارة».

وظهر بايدن وهاريس لأول مرة، الأربعاء، بعد يوم من اعلان نائب الرئيس السابق اختيار هاريس لمنصب نائب الرئيس. ومساء الأربعاء، تعامل بنس بشكل خاص مع سجل بايدن وهاريس فيما يتعلق بالجالية الأميركية الافريقية والأقليات الأخرى. وقال بنس «جاء بايدن وهاريس من حزب كان يتحدث عن مساعدة الأميركيين من اصل افريقي لعقود. بسبب سياسات الرئيس ترامب شهدنا في الواقع ادنى معدل بطالة تم تسجيله على الاطلاق للأميركيين من اصل افريقي الرئيس ترامب كان يناضل من اجل فرص تعليمية لكل اميركي، خاصة في مجتمعات الأقليات».

