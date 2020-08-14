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سيول- الوكالات: كشف مركز ابحاث مقره الولايات المتحدة امس ان صور الأقمار الصناعية توحي بأن السيول الأخيرة في كوريا الشمالية ربما تكون الحقت اضرارا بغرف المضخات المرتبطة بالمفاعل النووي الرئيس في البلاد. وقال محللون في موقع «38 نورث» الذي يتابع الموقف في كوريا الشمالية ان صورا التقطتها اقمار صناعية تجارية في الفترة من السادس الى الحادي عشر من اغسطس اظهرت مدى هشاشة وضع انظمة التبريد في المفاعل النووي التابع لمركز «يونغبيون» للأبحاث العلمية النووية في مواجهة الأحوال الجوية المتطرفة. وانهمرت على شبه الجزيرة الكورية واحدة من اطول زخات المطر في التاريخ الحديث، ما احدث فيضانات وسيولا وانهيارات ارضية وتسبب في اضرار مادية وبشرية في الكوريتين. ويونغبيون واقعة على ضفة نهر كوريونغ على بعد 100 كيلومتر الى الشمال من العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، كما ان بها مفاعلات نووية ومنشآت لاعادة معالجة الوقود وأخرى لتخصيب اليورانيوم يعتقد انها تستخدم في برامج الأسلحة النووية بالبلاد. وأشار «38 نورث» الى ان المفاعل الذي يعتقد انه يستخدم في انتاج بلوتونيوم بالدرجة التي تتيح استخدامه في صنع اسلحة لا يبدو انه يعمل منذ فترة، كما ان مفاعلا تجريبيا يعمل بالماء الخفيف لم يبدأ تشغيله بعد، غير ان حدوث مثل هذه السيول والفيضانات مستقبلا سيستلزم الاغلاق على الأرجح. ولم تذكر وسائل الاعلام الرسمية في كوريا الشمالية شيئا عن حدوث اضرار في يونغبيون، لكنها قالت هذا الأسبوع ان مسؤولين بارزين تفقدوا المناطق التي شهدت فيضانات وسلموا معونات وقدموا توجيهات بشأن كيفية منع المياه من الاضرار بالمحاصيل.