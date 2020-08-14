دوليه

ستكون جماهير كرة القدم على موعد مع «ليلة كبيرة» عندما يلتقي برشلونة الاسباني مع بايرن ميونيخ الألماني في 10:00 مساء اليوم ضمن الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا في العاصمة البرتغالي لشبونة التي تحتضن منافسات الادوار النهائية من البطولة والتي تقام بنظام مواجهة واحدة بدلا من الذهاب والاياب بسبب ظروف جائحة كورونا.

وتعتبر مواجهة الليلة من العيار الثقيل نظراً للتاريخ الكبير الذي يملكه الفريقين في البطولة ولأنهما من أبرز المرشحين لنيل اللقب.

ويعول برشلونة الذي لا يمر بأفضل أحواله بعد أن تنازل عن لقب الدوري الي غريمه اللدود ريال مدريد وخروجه من بطولة كأس الملك خالي الوفاض، على نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي الذي أكد في أكثر من مناسبة أن لقب «الأبطال» هدف برشلونة هذا العام حيث سيعد تحقيق اللقب الاوروبي أفضل تعويض للنادي الكاتالوني عن الموسم المخيب لغاية الان.

واستطاع ميسي أن يقود برشلونة الى ربع النهائي بعد ان قدم عرضاً لافت في لقاء الاياب امام نابولي الذي حسمه البرشا 3-1. لكن ميسي ورفاقه يعلمون جيداً ان مهمتهم في غاية الصعوبة أمام الفريق البافاري بطل الدوري والكأس في المانيا والساعي بقوة الى تكرار الثلاثية التي حققها بقيادة المدرب الخبير يوب هانكيس عام 2013.

ويقود بايرن المدرب هانز فليك الذي عينه النادي بديلاً للكرواتي نيكو كوفاتش كمدرب مؤقت قبل ان يتم تثبيته بعد أن قاد بايرن لتقديم عروض لافتة والتتويج بالدوري والكأس. واعاد فليك الثقة الى نجم الفريق توماس مولر الذي قدم بقيادته أداء مميزأً في الفترة الأخيرة، فيما يبرز النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي هداف الفريق في المقدمة والذي يعتمد عليه الفريق كثيراً الى جانب النجوم سيرجي غنابري والاسباني تياغو الكنتارا والكرواتي ايفان بريسيتش.

من جانب أخر بلغ باريس سان جرمان الفرنسي الدور نصف النهائي بعد فوزه الصعب على أتالانتا الايطالي 2-1أول من أمس. وكان سان جرمان على وشك توديع ربع النهائي أمام مفاجأة الموسم اتالانتا ، لكنه سجل هدفين في الوقت القاتل وبلغ نصف النهائي للمرة الاولى منذ 1995 في يوم عيده الخمسين في لشبونة.

وتقدم أتالانتا بهدف الكرواتي ماريو باشاليتش (27) وراء ابواب موصدة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، لكن الفريق المملوك قطريا عادل عبر البرازيلي ماركينيوس (90)، ثم سجل هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل عن ضائع عبر الكاميروني البديل اريك مكسيم تشوبو-موتينغ. وضرب سان جرمان موعدا مع الفائز بين أتلتيكو مدريد الاسباني ولايبزيغ الالماني.

وجاء تأهل سان جرمان يوم الذكرى الخمسين لتأسيسه، وكاد يدفع غاليا ثمن الاصابات والغيابات في صفوفه.

وجلس هدافه الشاب كيليان مبابي على مقاعد البدلاء لعدم تعافيه بشكل كامل من اصابة في كاحله ودخل في آخر نصف ساعة ليشكل شعلة نشاط على الرواق الايسر. فيما غاب نجماه لاعب وسطه الدفاعي الايطالي ماركو فيراتي المصاب ولاعب الوسط الهجومي الارجنتيني انخل دي ماريا الموقوف.

وحقق أتالانتا عودة رائعة في المسابقة بعد أن خسر أول ثلاث مباريات في دور المجموعات، قبل ان يتأهل بشق النفس الى ثمن النهائي حيث تجاوز فالنسيا الاسباني.

وتجمع مئات الاشخاص أمام فندقي الفريقين لدى وصولهما الى الملعب، لكن الشرطة منعتهم من التقدم اكثر بسبب البروتوكول الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد.

وافتقد اتالانتا هدافه السلوفيني يوسيب ايليتشيتش صاحب 21 هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات، بينها خمسة في دوري الابطال، وحارسه بييرلويجي غوليني. واختار الالماني توماس توخل، المصاب ايضا بكاحله ما دفعه الى الجلوس على خط البدلاء، الاسباني أندير هيريرا للحلول بدلا من فيراتي المصاب، على حساب الارجنتيني لياندرو باريديس. وفرض أتالانتا ضغطا عاليا في الشوط الاول عطل فيه الخطط الباريسية وسجل بعد 27 دقيقة عبر باشاليتش، فجاءت المباراة مفتوحة امام مرتدات سريعة لسان جرمان الذي لن يكون بمقدوره التعويض، نظرا لاعتماد الاتحاد القاري مباراة واحدة في ربع ونصف النهائي ضمن بطولة مصغرة في لشبونة بسبب تداعيات «كوفيد-19».

وبكر قائد أتالانتا الارجنتيني بابو غوميز بتوجيه انذار من تسديدة يسارية التقطها الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس (2)، لكن رد نيمار جاء اخطر بكثير بعد ثوان، عندما اهدر منفردا فرصة سانحة مسددا خارج الخشبات (3). ولعب بابو عرضية بعيدة مقشرة للظهير الهولندي هانز هاتيبور، عكسها عرضية جميلة انقذها نافاس باعجاز الى ركنية (11). ومارس أتالانتا أسلوب ضغط متقدم على حامل الكرة، فيما واصل نيمار رعونته امام المرمى برغم نشاطه على الرواق الايسر أو وراء المهاجمين الصامتين الارجنتيني ماورو ايكاردي والاسباني بابلو سارابيا.

واثمر ضغط أتالانتا بهدف السبق عندما أوصل المهاجم الكولومبي الصلب دوفان زاباتا الكرة الى باشاليتش المتروك بمفرده في المنطقة، فأطلق يسارية لولبية في الزاوية البعيدة الى يمين نافاس (27).

وهذا الهدف الثالث لباشاليتش في آخر 6 مباريات لفريقه في دوري الابطال، حيث نجح بهز شباك افضل دفاع في دوري الابطال هذا الموسم.

وبعدها بثوان، بدأ نيمار يقترب من المرمى وجاءت تسديدته من حافة المنطقة على بعد سنتيمترات من القائم الايمن للحارس ماركو سبورتييلو (28).

وانهى نيمار الشوط الاول باهدار تسديدة جديدة بمواجهة الحارس بارسالها بعيدة عن الخشبات الثلاث (42)، لينتهي الشوط الاول بتقدم أتالانتا الافضل بدنيا ولناحية الفرص والتسجيل.

في الشوط الثاني، لاقى اتالانتا صعوبة في اخراج الكرة وبقي متماسكا حتى الدقيقة الستين، قبل ان يغير دخول مبابي وتشوبو-موتينغ المجريات.

وسنحت اولى الفرص الخطرة لأتالانتا أهدرها ظهيره الالباني بيرات دجيمشيتي من مسافة قريبة (58).

وقبل نحو نصف ساعة على نهاية المباراة، وفى مدرب سان جرمان بوعده ودفع بمبابي بحثا عن معادلة الارقام على الاقل، بدلا من سارابيا غير الموفق.

واستحوذ رجال توخل على الكرة دون الحصول على اية فرصة خطيرة خلافا للشوط الاول، حتى الدقيقة 74 عندما انفرد مبابي من زاوية ضيقة على الجهة اليسرى وصد سبورتييلو تسديدته الارضية.

وخسر سان جرمان حارسه نافاس المصاب بعضلات فخذه تاركا مكانه للاسباني سيرخيو ريكو، فيما عزز الثنائي نيمار-مبابي بحثه عن ثغرة لادراك التعادل، وكان انفراد خطير لبطل العالم انقذه دفاع اتالانتا في الرمق الاخير (80).

واجرى كل مدرب تبديلاته الخمس ورمى سان جرمان بكل ثقله مع دخول تشوبو-موتينغ والالماني يوليان دراكسلر.

لكن الهدف جاء من قدم المدافع-لاعب الوسط البرازيلي ماركينيوس الذي عادل بعد عرضية من نيمار ومجهود من تشوبو-موتينغ وكرة ارتدت من قدم المدافع ماتيا كالدارا (90). وانقلبت المباراة رأسا على عقب، عندما استلم مبابي من نيمار ولعب عرضية تابعها تشوبو-موتينغ داخل الشباك من مسافة قريبة (90+3).

