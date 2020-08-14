دوليه

سيغيب قلب الدفاع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت عن مطلع الموسم المقبل مع فريقه يوفنتوس الايطالي بعد خضوعه لجراحة في كتفه.

وقال النادي المتوج للموسم التاسع تواليا بلقب الدوري الايطالي ان دي ليخت امضى عيده الحادي والعشرين اول من امس وهو يخضع «لجراحة تثبيتية في كتفه الأيمن» في روما، مضيفا انها «حققت نجاحا كاملا». واضاف فريق «السيدة العجوز» الذي يستهل موسمه الجديد في 19 سبتمبر المقبل، ان الوقت المقدر للتعافي هو ثلاثة أشهر تقريبا». وبعد انتقاله من اياكس بصفقة كبيرة بلغت نحو 82 مليون دولار اميركي مطلع الموسم المنصرم، حمل دي ليخت شارة القائد مع يوفنتوس في الآونة الاخيرة وفرض نفسه لاعبا اساسيا في تشكيلة المدرب ماوريتسيو ساري المقال من منصبه بعد الخروج من ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا امام ليون الفرنسي.

