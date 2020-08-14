دوليه

أجهش داني باريخو، قائد فالنسيا السابق والمنضم حديثًا الى فياريال، في البكاء أثناء حديثه عن مغادرة معقل الخفافيش بطريقة لم تكن مرضية تماما له. وقال باريخو، عبر فيديو من منزله أبرزته صحيفة «ماركا» الاسبانية: «ابني الأكبر يسألني لماذا أقوم بتغيير الفريق الآن؟ انه محب لفالنسيا مند الصغر أخبرته أن هذه كرة القدم.. يوجد بها الحزن وتتغير بسرعة».

وأضاف: «صرحت سابقًا بأن هدفي دائمًا كان الاعتزال في فالنسيا، حيث قضيت 9 سنوات في هذا النادي وأنا راضٍ جدًا عما قدمته هناك».

وتابع باريخو: «لدي منزلان في فالنسيا.. الأول الذي أعيش به، والثاني هو المستايا».

وواصل: «رغبت في عمل مؤتمر صحافي في المستايا قبل مغادرة فالنسيا، لكن تم رفض الأمر. أغادر النادي بقلب حزين، لكن كرة القدم هي هكذا، وسأضع فالنسيا في قلبي دائمًا». وأكمل باريخو: «أغادر فالنسيا بعدما عشت هناك أفضل لحظات حياتي. أنا فخور جدًا بمسيرتي مع الفريق».

وأردف: «لا أحد يعرف ما الذي يحدث في فالنسيا. نحن نرى الذي أنتم ترونه فقط. انهم طردوا كماراسا وهذا سبب لنا ألمًا، وأنا حاولت كثيرًا أن أبقى لكنني لم أستطع. لم يخبرني أحد لماذا تم الاستغناء عن خدماتي سواء كان الأمر يعود للراتب أو لسبب رياضي». واستطرد: «بالكاد هناك علاقة تجمعني مع بيتر ليم (مالك النادي)، لم أره سوى 24 ساعة في سنغافورة عندما اشترى فالنسيا، والأمر كذلك مع أنيل مورثي لكنني دائمًا ما تعاملت معهما باحترام شديد، ورغم ذلك قاما بايذائي».

واسترسل: «لا أعرف اذا كانت علاقتي بمارسيلينو وراء مسألة رحيلي، لكني لا أستطيع التحدث عنه الا بالأشياء الجيدة، والأمر كذلك عن فالفيردي ونونو سانتو وأوناي ايمري. لا يمكن أن أستثني أحدًا من الاحترام. هذه ليس مشكلتي».

