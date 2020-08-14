دوليه

أكد مارتن أوديغارد لاعب وسط منتخب النرويج رحيله عن ريال سوسييداد للعودة الى ريال مدريد بعد فترة اعارة ناجحة مع الفريق المنتمي لاقليم الباسك.

وانضم أوديغارد، الذي أصبح أصغر لاعب في تاريخ ريال مدريد عندما شارك لأول مرة في سن 16 عاما في 2015، الى سوسييداد على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد العام الماضي مع وجود بند يسمح بالتمديد لموسم آخر.

وقال لاعب الوسط في اكتوبر الماضي انه يأمل في البقاء لعامين في سوسييداد بحثا عن ثبات المستوى بعد ثلاث فترات اعارة في ثلاث سنوات لكن بطل الدوري الاسباني استدعى اللاعب البالغ من العمر 21 عاما للتشكيلة قبل الموسم الجديد.

وقال أوديغارد في مقطع فيديو على موقع سوسييداد على الانترنت «أرغب في وداع كل مشجع للنادي وأن أعبر عن امتناني الكبير لهذا العام الذي لا ينسى».

