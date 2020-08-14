دوليه

كشف تقرير صحافي ايطالي، اول من امس، عن تطور جديد بشأن فترة الانتقالات الصيفية لفريق يوفنتوس. ووفقًا لقناة «سبورت ايطاليا»، فان يوفنتوس بدأ المحادثات الأولية مع روما، من أجل التعاقد مع المهاجم البوسني ادين دجيكو، خلال الموسم المقبل. جاء ذلك، بعد أن طلب أندريا بيرلو، المدرب الجديد ليوفنتوس، من ادارة النادي، الاستغناء عن خدمات المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين. وأشارت القناة الايطالية الى بيرلو، لديه اختيار آخر للهجوم، وهو الاسباني ألفارو موراتا، نجم أتلتيكو مدريد. يذكر أن دجيكو يمتلك عقدًا مع روما حتى صيف 2022، ويحظى اللاعب البوسني، باهتمام أيضًا من جانب فريق ميلان.