دوليه

أكد الهولندي ناثان آكي، أحدث صفقات مانشستر سيتي، اول من امس، أن الاسباني بيب غوارديولا مدرب الفريق لعب دورا بارزا في اقناعه بالانضمام لسيتي. وانضم آكي (25 عاما) لمانشستر سيتي أخيراً، قادما من بورنموث، الذي هبط لدوري الدرجة الأولى الانكليزي، مقابل 40 مليون جنيه استرليني، مشددا على أنه لم يتردد في الانضمام لسيتي. وقال آكي في مقابلة مع موقع مانشستر سيتي الرسمي «عندما كنت أصغر سنا، كنت أشاهد برشلونة الاسباني والطريقة التي كانوا يلعبون بها». وأوضح آكي «القدرة على العمل مع مدرب مثل غوارديولا له عامل كبير. أنا متأكد من قدرته على جعلي لاعبا أفضل. أعتقد أنني سأتعلم الكثير منه وأنا متأكد من أنه سيحسن مستواي». وأمضى آكي 4 مواسم في بورنموث، موضحا أنه يعتقد أن الوقت أصبح مناسبا الآن للرحيل. وأشار اللاعب الهولندي «انها خطوة هائلة وفرصة عظيمة بالنسبة لي. لا أطيق الانتظار حتى أبدأ». وأعرب آكي عن تطلعه للعب بأسلوب لعب سيتي الهجومي، حيث قال «أحب امتلاك الكرة. لقد قمت بذلك بالفعل مع المنتخب الهولندي، فهذه هي الطريقة التي يحبون اللعب بها أيضا، لذلك أنا سعيد وأتطلع الى ذلك».