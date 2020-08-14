دوليه

ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن ليفربول سيحصل على مبلغ قياسي يصل الى 175 مليون جنيه استرليني (228.45 مليون دولار) اثر فوزه بالدوري الانكليزي الممتاز بعد موافقة 20 ناديا مشاركا في البطولة على تأجيل أي خصومات ناجمة عن جائحة كوفيد-19. وذكرت الصحيفة أول من امس أن الأندية ستحصل على مستحقاتها كاملة عن الموسم الماضي، وسيتم توزيع خصومات حقوق البث، التي تبلغ 330 مليون استرليني (430.49 مليون دولار)، على مواسم مستقبلية. وأضافت الصحيفة نقلا عن الخبير المالي سويس رامبل قوله انه اذا تم تطبيق الخصم كانت قيمة ما سيحصل عليه ليفربول سينخفض بنحو 21 مليون استرليني.