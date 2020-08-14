دوليه

يخطط الأهلي لحصد فوز جديد عندما يواجه الانتاج الحربي اليوم الجمعة في الجولة الـ19 للدوري الممتاز المصري.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 52 نقطة من 18 مباراة حيث حقق 17 فوزا وتعادل مرة واحدة أما الانتاج الحربي فيأتي في المركز الثامن برصيد 23 نقطة من 17 مباراة. واجتاز الانتاج الحربي أزمة ابتعاد اللاعبين والجهاز الفني عن المران بعد اصابة عدد كبير منهم بفيروس كورونا. وأعلن الانتاج الشهر الماضي وجود 18 حالة ايجابية بفيروس كورونا بين اللاعبين والجهاز التدريبي بقيادة المدرب مختار مختار. وتعاقد الانتاج مع مجدي عبد العاطي مدرب أسوان السابق لقيادة التدريبات في ظل غياب مختار الذي سيكون حاضرا في الملعب اليوم. ولم يكن الأهلي على نفس المستوى الذي كان عليه قبل توقف الدوري في مارس الماضي خلال الفوز 2- 0 على انبي يوم الأحد الماضي. وسيفتقد الأهلي لخدمات العديد من اللاعبين في المباراة المقبلة، على رأسهم أيمن أشرف للايقاف بعد حصوله انذار ثالث أمام انبي ورمضان صبحي لانتهاء اعارته وأعلانه الرحيل الى بيراميدز بجانب محمود عبدالمنعم كهربا الذي عوقب بالايقاف لمدة 10 مباريات على خلفية أحداث موقعة السوبر. كما يغيب حسين الشحات بعدما أجرى عملية جراحية الفتاق ويعود للمباريات خلال شهرين ومحمد محمود بسبب عدم الجاهزية وياسر ابراهيم الذي يعاني من اصابة في الكاحل ويعود للمباريات بعد أسبوعين. على الجانب الآخر يسعى الانتاج بقيادة محتار للخروج بنتيجة ايجابية للتقدم خطوة نحو المربع الذهبي. وفي مباريات أخرى اليوم يلعب الجونة مع الاتحاد السكندري ووادي دجلة مع حرس الحدود والمصري مع الاسماعيلي.

