دوليه

أعلن الأهلي المصري رفض رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون الانكليزي الذي لعب للأحمر معارا الانتقال بصفة نهائية للقلعة الحمراء مؤكدا أنه أبدى رغبته في الرحيل لنادي بيراميدز.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي في بيان رسمي: «بدأنا مفاوضات مع هيدرسفيلد لشراء رمضان منذ أبريل الماضي بعد موافقته ورغبته في الاستمرار بالأهلي في جلسة جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادي بشرط عدم وصول عرض أوروبي يحقق طموحاته».

وأضاف: «استغرقت المفاوضات مع النادي الانكليزي في البداية بعض الوقت نظرا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعودة النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا».

وتابع: «في الفترة الماضية كثف الأهلي مفاوضاته وقدم عرضا ماليا متدرجا وصل الى 2.5 مليون جنيه استرليني لكن النادي الانكليزي طلب رفع المبلغ الى 3 ملايين و250 ألف جنيه استرليني».

وأوضح «كان قد سبق هذه الخطوة جلسة جمعتني مع اللاعب وتم الاتفاق على حقوقه المالية لكن بعدما أبلغ الأهلي رمضان صبحي بالموافقة المكتوبة على شرائه من ناديه الانكليزي طلب اللاعب بالتنسيق مع وكيل أعماله نادر شوقي ارجاء اتمام انتقاله لمدة يومين لأنه تلقى عروضا من أندية أخرى ويحتاج مهلة للتفكير».

واستمر: «بناء على ذلك طلب النادي الأهلي من هيدرسفيلد في خطاب رسمي تجديد موافقته على البيع لمدة يومين الى أن يحسم اللاعب موقفه لكن بالتواصل مع رمضان طلب اللاعب مع وكيل أعماله مهلة أخرى حتى السبت المقبل لدراسة العروض التي تلقاها». واستطرد أمير توفيق «ازاء رغبة اللاعب الشديدة في العودة الى الاحتراف الأوروبي لاسيما وأنه لاعب بنادي هيدرسفيلد وليس الأهلي وحاجته للوقت لدراسة العروض التي تلقاها رأى النادي أن يترك الفرصة أمام رمضان ليحسم موقفه مع ناديه لتحديد وجهته المقبلة خلال المهلة التي طلبها». وختم مدير التعاقدات بالتأكيد على أنه تلقى اتصالا من اللاعب يوم الأربعاء حيث أبلغه بأنه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل لنادي بيراميدز وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية للقلعة الحمراء.

ووفقا للمعلومات القادمة من بيراميدز فان النادي عرض على رمضان صبحي 80 مليون جنيه في 3 سنوات وهو رقم يعد فلكيا وفقا للرواتب في مصر.

