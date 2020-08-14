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طالبنا وطالبت بعض الأندية بتأجيل بداية الموسم الرياضي بسبب تداعيات جائحة كورونا والقرارات الاحترازية التي تؤخذ كل يوم من قبل الحكومة وبعض الاتحادات الرياضية خصوصا اتحاد كرة القدم فقد جاء بالأمس قرار من الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بتأجيل باقي مباريات التأهيل لبطولتي كأس اسيا وكأس العالم بتوافق وتنسيق مع الاتحاد الدولي حيث تم تأجيل كل المباريات الدولية الى عام 2021 وطبعا هذا القرار جاء في الوقت المناسب لكي يوقف ما يقوم به اتحاد القدم من قرارات وتخطيط عقيم سيدمر الكرة الكويتية مستقبلا ... وكان اخرها موضوع استثناءات دخول الاطقم الفنية واللاعبين للبلاد وتوقفها لبعض الأندية؟

ان مثل هذا القرار من شأنه ان يساعد الاتحادات الكروية في التخطيط للعودة مرة اخرى للمنافسات الخارجية تحسبا من انتشار الوباء في دول اخرى. ولكن اتحادنا خطط بطريقة لا تنم على انه يهتم بالكرة الكويتية ولكنه يهتم ببعض الأندية وكيفية ارضائهم لأسباب واضحة ...؟ وكافأهم بدوري الدمج الذي لا يطبق الا في الكويت (باستمرار). لقد طالبت بعض الأندية بتأجيل بداية الدوري الى اول سبتمبر لكي يستعدوا جيدا بوصول المدربين ولاعبيهم المحترفين لكن الاتحاد رفض ذلك حتى جاءتهم الصاعقة بقرار تأجيل التصفيات الى السنة القادمة (حوبتهم). فأتمنى ان يستوعب الاتحاد هذا القرار ويبدأ التخطيط من جديد وبفكر جديد والاستعانة ببعض الخبراء واللاعبين الدوليين السابقين في مجال اللعبة لكي يضعوا البرنامج المناسب ... وهي فرصة للبحث عن مدرب للمنتخب الأول والأولمبي وتغير خطة استقدام خمسة عشر مدربا اسبانيا وعدم اهمال وجود الكفاءات الكروية الكويتية ... الحمد لله ان القرار جاء من الخارج لأننا من زمان ندار من الخارج بسبب سوء او ضعف مستوى الادارة الكروية في الكويت .... والله من وراء القصد.

