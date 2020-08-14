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يستأنف الكويت والنصر غداً النشاط الرياضي المتوقف منذ 23 فبراير الماضي، وذلك عندما يلتقيان في 08:15 مساء السبت على ستاد نادي الكويت ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة.

وكان من المفترض أن تقام هذه المباراة الثلاثاء الماضي قبل أن يقرر اتحاد الكرة تأجيل انطلاق مسابقاته اثر تلقيه موافقة اللجنة الثلاثية على استئناف النشاط يوم 15 أغسطس الحالي (غداً السبت).

وتمثل المباراة أهمية خاصة للكويت المتصدر بـ 30 نقطة وبفارق الأهداف عن القادسية الثاني، ويسعى الأبيض الى الظفر بالنقاط الثلاث وتوسيع الفارق مع أقرب مطارديه والاقتراب أكثر من اللقب الرابع على التوالي والسادس عشر في تاريخه ليعادل رقم العربي علماً بأن القادسية يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بـ 17 لقباُ.

ويبدو الأبيض مؤهلا لتجاوز عقبة النصر اليوم لان الفريق كان الأول في العودة للتدريبات مطلع يوليو الماضي، وتعاقد مع المدرب الهولندي رود كرول الذي قاد التدريبات الثلاثاء الماضي بعد انهائه فترة الحجر الصحي. ويجد كرول أمامه فريقا جاهزا ومرشحا بشكل كبير لاحراز اللقب لما يضمه من عناصر مميزة في جميع الخطوط، بدءاً من حميد القلاف ومصعب الكندري في الحراسة، ومروراً بحسين حاكم وفهد الهاجري وفهد حمود وسامي الصانع ومشاري غنام وخالد القحطاني والناشئ عبدالعزيز بن ناجي، الى جانب شريدة الشريدة وطلال الفاضل وفيصل زايد ويعقوب الطراروة وأحمد الزنكي وفهد العنزي والعاجي جمعة سعيد ويوسف ناصر والعراقي علاء عباس.في المقابل، يختلف وضع النصر كثيرا، لأن الفريق الذي كان يصارع من أجل الهروب من الهبوط للدرجة الأولى فقد الدافع بعد الاعلان عن اعتماد نظام الدمج في الموسم المقبل. وواجه النصر موسماً صعباً لم تكن النتائج على مستوى الطموح واضطرت ادارة الفريق الى تغيير المدرب التونسي لطفي رحيم واسناد المهمة الى الوطني أحمد عبدالكريم في يناير الماضي. لكن نتائج الفريق في مسابقة الدوري الممتاز لم تكن مرضية على الاطلاق اذ قبع الفريق في ذيل الترتيب أكثر مرة، قبل أن تتحسن نتائجه تدريجياً في الفترة الأخيرة وصعد الى المركز الثامن برصيد 12 نقطة وبفارق الأهداف عن التضامن.

